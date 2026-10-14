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הגאון רבי דוד אברהם עלה למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים, לדיון מיוחד בענייני השעה ובעתיד עולם התורה והחינוך. במרכז הפגישה: האתגרים הקשים הניצבים בפני מוסדות החינוך התורניים והת"תים, לנוכח גזירות החינוך המתחדשות.

במהלך הפגישה הציג הגר"ד אברהם בפני ראש הישיבה את המאבק המתנהל נגד עולם החינוך והתלמודי תורה. לדבריו, גורמים העוינים את עולם התורה פועלים באמצעות שורה של דרישות מכבידות ובלתי פוסקות, המאיימות על המשך פעילותם התקינה של מוסדות החינוך הטהור, עד כדי חשש ממשי לקריסתם. לנוכח המציאות הקשה, עמדו הרבנים על הצורך הדחוף בחיזוק המערכה למען עולם התורה והחינוך, ובפרט לקראת מערכת הבחירות המתקרבת, שבה נודעת חשיבות רבה לפעילות למען שמירת עצמאותם ועתידם של מוסדות התורה והחינוך. במקביל לפגישה, שיגר ראש ישיבת ומוסדות "בנין אב" בירושלים, הגאון רבי דוד אברהם, מכתב מיוחד ונרגש להורי התלמידים במוסדותיו, ובו קריאה אישית להשתתף בכנס חירום שיתקיים במוצאי שבת פרשת נח. אשר: "פערת פיך כנגד גדולי ישראל" בבלי | 12.10.26 חבר הכנסת עם הכיפה הסרוגה משתלח בגדול הדור | מעייריב בבלי | 12.10.26 11 במכתבו מזכיר ראש הישיבה את מסורת הדורות: "אף שבכל דור ודור עומדים עלינו - על בני התורה מעמירי העולם - לכלותינו, הקב"ה מצילנו מידם, ומעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו". הוא מתאר את גלות ספרד בשנת רנ"ב ואת התפזרות המוני היהודים לארצות שונות, כשבכל מקום "נתגו עיניהם לתקן בתי תלמוד מלמדי תינוקות וישיבות קדושות".

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הגר"ד אברהם מדגיש במכתבו: "כיון שבעוונותינו הרבים לא זכינו לגאולה השלימה ולבנין בית המקדש, ובתוקף הגלות המר אנו נדרשים להילחם על קדשי ישראל ולעמוד על משמר החינוך הטהור, לבלתי לשנות מאומה ממה שנמסר לנו מרבותינו מעתיקי השמועה דור אחר דור עד הר סיני".

במכתב מתואר המצב הנוכחי במילים חריפות: "אין זה סוד כי ישנם אנשים ששמו להם למטרה ברורה 'כתבו לכם על קרן השור', להחדיר השכלה ורוחות זרות אל ילדינו הטהורים ומנהלים מלחמה עיקשת למוטט את החינוך החרדי". ראש הישיבה מציין כי "בעל הנסתרות יודע כמה הרפתקי דערו על מוסדותינו ולולא ה' שהיה לנו ע"י שליחיו הנאמנים נציגי הציבור, לא היינו זוכים לראות בעיננו את צמיחתם המופלאה של מפעלות החינוך".

הגר"ד אברהם קורא בלשון נרגשת: "לא עת לחשות, והחלש יאמר גיבור אני. האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, ואינו דומה יחיד העושה את המלאכה לרבים העושים את המלאכה". הוא מבקש באופן אישי מכל אחד ואחד להשתתף בכנס החירום: "אנא ואנא עשו כל מאמץ לקחת חלק בכנס זה להגדיל תורה ולהאדירה".

את המכתב מסיים ראש הישיבה בברכה: "ובזכות זה תזכו לבני חיי ומזוני רויחי, תזכו לראות את צאצאכם ממשיכים את מסורת הדורות בקדושה וטהרה ותרוו מהם רוב נחת, אך שלום ושלווה ישיגו ונסו יגון ואנחה".