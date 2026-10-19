ברוך דיין האמת. הסתלק לבית עולמו הגאון רבי מנחם מנדל פרוש זצ"ל, רב בתי הכנסת של קהל עדת ירושלים 'המתמידים' במודיעין עילית, מחשובי חסידי ביאלה ומגדולי תלמידי הגאון רבי לייבל מינצברג זצ"ל בעל ה'בן מלך'. המנוח זצ"ל היה בן שבעים ואחת שנים בהסתלקותו.

הגרמ"מ פרוש זצ"ל אושפז בימים האחרונים בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים במצב רפואי קשה ומורכב. רבים בעולם התורה התפללו לרפואתו, אך למגינת לבם של בני משפחתו ותלמידיו, בשעות הצהריים נגזרה הגזרה והשיב את נשמתו ליוצרה.

המנוח זצ"ל נולד בירושלים בט"ו בתמוז תשט"ו, בנו הבכור של חוקר החסידות הרה"ח רבי חיים שלום פרוש זצ"ל, מחשובי חסידי ביאלה ומזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל עד שנת תשמ"ט.

בילדותו התחנך בתלמוד תורה 'עץ חיים' ובהמשך בישיבת 'טורדה'. כשהגיע לגיל ישיבה גדולה, עלה להיכל הישיבה הגדולה 'פוניבז''.

עם השנים חיפש את דרכו בעבודת השם והתקרב במסירות נפש להגאון רבי לייבל מינצברג זצ"ל, בעל ה'בן מלך' ורב קהילת עדת ירושלים 'המתמידים'. הוא נמנה עם המובהקים שבתלמידיו, ממעתיקי שמועתו, ואף זכה לערוך ולכתוב את ספרו היסודי 'שומע כעונה'.

כשהגיע לפרקו, נשא לאישה את בתו של הרה"ג רבי מאיר דוד הלפרין זצ"ל. עם התפתחות והתרחבות קהילות 'המתמידים' במודיעין עילית, מונה לכהן פאר כרב הקהילות בשכונות ברכפלד וגרין פארק, שם הנהיג את הקהילה ברמה תורנית גבוהה ובמסירות נפש למען בני הקהילה.

מלבד תפקידיו הרבניים, הותיר אחריו אוצר בלום של כתבים תורניים מעמיקים על כל הש"ס ובכל מכמני התורה, הצפויים לראות אור עולם בקרוב ולהאיר את היכל התורה.

בפטירתו הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.