בבלי
מעמד תורמים בחצור הגלילית

מסוק פרטי מנתב"ג לחצור: מעמד היסטורי לתורמי תולדות אברהם יצחק

כשלוש מאות חסידים התכנסו ברחבת ציון חוני המעגל בז' בחשוון, יום ירידת השפע • שני נגידים מארה"ב נחתו במסוק פרטי ישירות מנתב"ג • האדמו"ר הגיע למרות מצבו הבריאותי

מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר| צילום: מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר

מעמד מיוחד ומרומם התקיים בימים האחרונים ברחבת ציון התנא חוני המעגל בחצור הגלילית, כאשר כשלוש מאות מחסידי תולדות אברהם יצחק התכנסו לאירוע שנועד לכבד את התורמים לקראת סיום גיוס הכספים הנדרשים להשלמת בניית ושיפוץ היכל בית המדרש הגדול של החסידות במאה שערים.

המעמד נערך ביום ז' בחשוון, יום שבו מתפללים על שפע ופרנסה, ובחירת המקום לא הייתה מקרית: ציון התנא חוני המעגל ידוע במסוגלותו להעתיר עבור גשמי ברכה, והמעמד התקיים בצילו של הקבר הקדוש.

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הגיע למקום בעצמו, למרות הקושי הרב הכרוך בנסיעה ובמצבו הבריאותי. הגעתו נתפסה בקרב החסידים כביטוי למסירות נפש ולחשיבות שהוא מייחס למפעל בניית בית המדרש.

את המעמד הנחה הרה"ג ר' יהודה דייטש, והאדמו"ר נשא את הדברים המרכזיים. רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר שני נגידים חשובים מארצות הברית, שתרמו תרומות משמעותיות למפעל, הגיעו ישירות מנתב"ג באמצעות מסוק פרטי שנחת בסמוך למקום.

עם הגעת הנגידים, פצח האדמו"ר בריקוד קודש עמם, ברגעים של שמחה והתרוממות רוח שהתפשטו בקרב כל הנוכחים.

בסיום המעמד, עברו המשתתפים לקבל קמיע לשמירה, ברכה והצלחה, בצירוף תעודת הוקרה מיוחדת על תרומתם למפעל. בתום האירוע, שבו הנגידים לנתב"ג במסוקם הפרטי, כשהם מצרפים אליהם את הרה"ג ר' יהודה דייטש, שמיהר להספיק את שמחת שבע הברכות לבנו.

מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)
מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר (מעמד התורמים בחצור הגלילית | צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר