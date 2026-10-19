מעמד מיוחד ומרומם התקיים בימים האחרונים ברחבת ציון התנא חוני המעגל בחצור הגלילית, כאשר כשלוש מאות מחסידי תולדות אברהם יצחק התכנסו לאירוע שנועד לכבד את התורמים לקראת סיום גיוס הכספים הנדרשים להשלמת בניית ושיפוץ היכל בית המדרש הגדול של החסידות במאה שערים.

המעמד נערך ביום ז' בחשוון, יום שבו מתפללים על שפע ופרנסה, ובחירת המקום לא הייתה מקרית: ציון התנא חוני המעגל ידוע במסוגלותו להעתיר עבור גשמי ברכה, והמעמד התקיים בצילו של הקבר הקדוש.

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הגיע למקום בעצמו, למרות הקושי הרב הכרוך בנסיעה ובמצבו הבריאותי. הגעתו נתפסה בקרב החסידים כביטוי למסירות נפש ולחשיבות שהוא מייחס למפעל בניית בית המדרש.

את המעמד הנחה הרה"ג ר' יהודה דייטש, והאדמו"ר נשא את הדברים המרכזיים. רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר שני נגידים חשובים מארצות הברית, שתרמו תרומות משמעותיות למפעל, הגיעו ישירות מנתב"ג באמצעות מסוק פרטי שנחת בסמוך למקום.

עם הגעת הנגידים, פצח האדמו"ר בריקוד קודש עמם, ברגעים של שמחה והתרוממות רוח שהתפשטו בקרב כל הנוכחים.

בסיום המעמד, עברו המשתתפים לקבל קמיע לשמירה, ברכה והצלחה, בצירוף תעודת הוקרה מיוחדת על תרומתם למפעל. בתום האירוע, שבו הנגידים לנתב"ג במסוקם הפרטי, כשהם מצרפים אליהם את הרה"ג ר' יהודה דייטש, שמיהר להספיק את שמחת שבע הברכות לבנו.