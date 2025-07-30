חשיפה: כך הונתה המשטרה את תלמיד ישיבת תורה בתפארתה שהוסגר למשטרה הצבאית | דרמה במיר: הגרא"י פינקל חידד את הנהלים לסדרי הלימוד וחולל סערה | וינטר ולייטנר מצהירים על ריצה עד הסוף | מנהיג עולם התורה הגר"ד לנדו בהנחיה חריגה לפעילי הקירוב בחו"ל | היועמ"שית דורשת מבג"ץ לשלול הנחות בארנונה מאברכים | האם ר' מיילך יבטל את הפקקים בנסיעות? הציטוטים מהפיצ'ר החדש של אפילקציית וויז (מעייריב)
גוגל הודיעה על רכישת החברה הישראלית 'ויז' בסכום עתק של 32 מיליארדי דולרים | מדובר באקזיט הגדול ביותר שהתרחש בישראל אי פעם, וגם במחיר הגבוה ביותר ששילמה גוגל על רכישת חברה | וכמה יקבלו המנכלי"ם הישראלים? כל הפרטים (חדשות, כלכלה)