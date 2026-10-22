האדמו"ר מגור מסרב לחתום על קול הקורא של המועצת

( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר מגור מסרב לחתום על הקול קורא המסורתי של מועצת גדולי התורה החסידית הקוראת להצביע ליהדות התורה בבחירות שיתקיימו ביום שלישי הקרוב. כך דווח אמש (חמישי) בערוץ I24NEWS.

מדובר בקול קורא מסורתי המתפרסם באופן קבוע ביומונים החרדיים ביום שישי שלפני כל מערכת בחירות, כשעליו חתומים בדרך כלל שמות כל חברי מועצת גדולי התורה החסידית. על פי הדיווח, בימים האחרונים אסף מזכיר המועצת החסידית חתימות מאדמור"י המועצת, אך האדמו"ר מגור מסרב נכון לשעה זו להוסיף את שמו לקול הקורא. עוד דווח כי בחסידות גור הציעו שהקול קורא לא יכלול פירוט מלא של שמות האדמור"ים אלא כיתוב כללי - "מועצת גדולי התורה". המשא ומתן נמשך ויוכרע עד רגע סגירת העיתונים - חצות הלילה. יו"ר 'צבע שחור' מתפוצץ בשידור: "אל תכניס לי מילים, אני לא נגד רבנים" | מעייריב איצלה כץ | 20.10.26 24 הגר"ד לנדו על המפלגות החדשות בבלי | 20.10.26 2 הכתב הפוליטי של ערוץ 12 עמית סגל דיווח כי ביהדות התורה מסבירים שהסיבה היא ניסיון לכלול שמות חדשים ברשימה, וכי הקול הקורא יפורסם בשם כל המועצת שכוללת כמובן את האדמו"ר מגור. הסאגה סביב החתימה מתרחשת ימים ספורים לאחר תקופה ארוכה של מתיחות חסרת תקדים, שתיקה רועמת ותדרוכים מטעם בכירים בחסידות על כוונה שלא להשתתף בבחירות הקרובות. ביום ראשון בבוקר השבוע פורסמה בעמוד הראשון של ביטאון 'המודיע' הכרזה רשמית וקריאת קודש בשמו של כבוד קדושת האדמו"ר מגור, הקוראת לכל חסידי גור לצאת ולהצביע לרשימת 'יהדות התורה'. ההכרזה, שנוסחה נכתב במוצאי שבת קודש (ז' מרחשון תשפ"ז), שמה קץ לשבועות של דריכות וחשש במערכת הפוליטית החרדית.

הקריאה שפורסמה ב'המודיע'

הנוסח המלא

"בעזהי"ת, מוצש"ק ז' מרחשון תשפ"ז. בשם כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א כאשר הבחירות מתקרבות, הנני לבקש מכל אנשי שלומנו שיחיו, להצביע עבור רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה ג' אגודת ישראל. יעזור השי"ת שעל ידי זה יתרבה כבוד שמים"

בימים האחרונים שררה מתיחות רבה במטה הבחירות של יהדות התורה, על רקע דיווחים על תסכול בצמרת החסידות ואיומים מפורשים מצד פעילים בשטח על אי-התגייסות לקמפיין ואף הימנעות מהצבעה ביום הבוחר. במערכת הפוליטית חששו כי היעדר הוראה מפורשת מגור יביא לאובדן אלפי קולות קריטיים עבור הרשימה המאוחדת.

כפי שדווח, בחסידות גור בחרו תחילה לשבת על הגדר ולא לקיים את הפעילות המסורתית של "לפעול ולהפעיל", דבר שבא לידי ביטוי בשתיקה הרועמת מעל גבי עיתון הבית 'המודיע', באי הכרזה רשמית במוצאי חג שמחת תורה או בשבתות האחרונות, וללא פתיחת מטות בחירות או הפקת סינגלים כמקובל.

השתיקה נבעה, על פי גורמים בחסידות, ממספר סיבות. חלקם מצביעים על שיקולים הקשורים לציר פרוש-שטארק ולמתיחויות פנימיות בחצר. אחרים מדברים על תסכול עמוק מההתנהלות הממשלתית בארבע השנים האחרונות, בפרט בסוגיית גיוס בני הישיבות.