שדד מצלמה בפרעות והתרברב ברשת – המשטרה הגיעה לאסוף אותו

גולש ברשת החברתית סנאפצ'אט בשם "Kvn" העלה ב-17 באוקטובר סדרת סרטונים שבהם הוא מתגאה במצלמה יוקרתית ששדד במהלך הפרעות בצרפת. הסרטונים, שצולמו ברחובות פריז בשעות הלילה, מציגים אותו כשהוא עוטה מסכה שחורה וכובע מעוצב, מחזיק את המצלמה ומחייך למצלמה תוך שהוא מציג אותה בגאווה לאחר שביזז אותה מחנות מקומית.

באחד הקטעים הראשונים מופיע הטקסט "POV : TA LA MEILLEURE STORY DU 17 OCTOBRE" – כלומר, "זו הסטורי הכי טובה של 17 באוקטובר" – לצד הכיתוב "Voleur confirateur vengeur", ביטוי שמתורגם בערך כ"גנב מאושר ונוקם". הצעיר מזיז את המצלמה, מתקרב לעדשה ומראה אותה בבירור.

אולם בהמשך הסטוריז המצב משתנה לחלוטין. הקטעים הבאים צולמו כבר בתוך מבנה, עם הכיתוב "On est mort" – "אנחנו מתים" או "גמורים". בסרטון נראים אנשים בחדר, עצורים בידי כוחות הביטחון שמטפלים בנוכחים.

מאז הפרעות האלימות בצרפת, לא מעט בוזזים העלו את השלל שלהם לרשתות החברתיות, מה שמקל על המשטרה את עבודתה באיתור הפורעים והבאתם לדין.