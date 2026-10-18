תיעוד מצמרר מפולין, שצולם לפני שנים אך חוזר כעת לכותרות, מציג מכונית פרטית שמתרוממת לאוויר, חולפת מעל כיכר תנועה ועפה למרחק של למעלה מ-60 מטר – לפני שהיא מתרסקת בשטח הסמוך.

בתיעוד ממצלמות האבטחה בעיירה רביין שבפולין נראה רכב מסוג סוזוקי סוויפט מתקרב לכיכר במהירות גבוהה. במקום להאט ולפנות, המכונית עולה על ההגבהה שבמרכז הכיכר ומשוגרת כלפי מעלה. הרכב מתרומם לגובה של כשבעה מטרים, חולף מעל הכיכר כולה, פוגע בעץ ועובר בקושי ממש ליד אנדרטה לזכר. לאחר מכן הוא ממשיך במסלול התעופה שלו ומתרסק בסמוך.

המכונית הפולנית ש"עפה" לפני שנים – ועכשיו חוזרת לכותרות - צילום: רשתות חברתיות המכונית הפולנית ש"עפה" לפני שנים – ועכשיו חוזרת לכותרות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08

מאחורי ההגה ישב נהג בן 41 ששיכרותו הובילה לאובדן שליטה מוחלט על הרכב. על פי הדיווחים בתקשורת הפולנית, בבדיקה שנערכה לנהג נמצאה בגופו רמת אלכוהול של 2.8 פרומיל. הנהג נפצע בתאונה ופונה לטיפול רפואי בבית החולים, בעוד צוותי ההצלה הוזעקו למקום.

אולם הסרטון זוכה כעת לתשומת לב מחודשת ולהשוואות משעשעות, על רקע ההכרזה האחרונה של אילון מאסק על מכונית מעופפת שפיתחה חברת טסלה.

הדגם החדש של טסלה רודסטר שהוצג באוקטובר 2026 - צילום: רשתות חברתיות הדגם החדש של טסלה רודסטר שהוצג באוקטובר 2026 | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:46

ב-15 באוקטובר 2026 הציג מנכ"ל טסלה את הדור החדש של הרודסטר – מכונית ספורט חשמלית המצוידת במערכת דחפים המבוססת על טכנולוגיה מתחום הטילים, שפותחה בשיתוף חברת ספייס-אקס.

במהלך ההדגמה שנערכה באירוע בטקסס נראתה המכונית מטפסת על רמפה תלולה, מתרוממת לאוויר, מסתובבת ונוחתת בחזרה על הקרקע. היא אף הודגמה כשהיא מדלגת מעל שורה של כלי רכב אחרים.

הדגם החדש של טסלה רודסטר שהוצג באוקטובר 2026 - צילום: רשתות חברתיות הדגם החדש של טסלה רודסטר שהוצג באוקטובר 2026 | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:20

מאסק הציג את המכונית כחלק מחזון טכנולוגי שאפתני, וטען כי היא תוכל להאיץ מאפס ל-96 קמ"ש בתוך שנייה אחת בלבד. לדבריו, הייצור מתוכנן להתחיל בשנת 2028, אך החברה טרם פרסמה מחיר רשמי למכונית.