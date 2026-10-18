עלי קיאלי ( צילום: SANA )

עלי קיאלי, המוכר בכינוי "הקצב מבניאס", נעצר במבצע חשאי משותף של המודיעין הסורי והטורקי. ההודעה הרשמית של סוכנות הידיעות הסורית טענה כי הוא נתפס בגבול בעת שניסה להימלט, אך מקורות ביטחוניים ותקשורתיים בלבנון מציגים תמונה שונה לחלוטין: מפקד המיליציה הפרו-אסדית לשעבר נחטף מביתו באזור אל-מנסורייה שליד ביירות, הוברח לסוריה ללא ידיעת השלטונות הלבנוניים – וביירות פתחה בחקירה רשמית בגין פגיעה בריבונותה.

מי הוא "הקצב מבניאס"? עלי קיאלי, בן 70, נולד בטורקיה בשם מיהראג' אוראל. הוא מחבל ואיש צבא ותיק שהיה קרוב למשפחת אסד. במהלך מלחמת האזרחים בסוריה הנהיג את המיליציה "ההתנגדות הסורית" (החזית העממית לשחרור סנג'ק אלכסנדרטה), שלחמה לצד צבאו של בשאר אל-אסד. הכינוי "הקצב מבניאס" ניתן לו בשל אחריותו הישירה לטבח המזעזע בעיר החוף בניאס ובכפר אל-בידא במאי 2013. בטבח זה הוצאו להורג ללא משפט למעלה מ-450 אזרחים, ביניהם עשרות נשים וילדים. מעבר לפשעיו בסוריה, קיאלי היה מבוקש במשך שנים על ידי טורקיה בשל מעורבותו בפיגועי התופת הקטלניים בעיר רייהנלי בטורקיה באותה שנה – פיגועים שגבו עשרות קורבנות.

אימונים של הצבא הטורקי - צילום: הצבא הטורקי אימונים של הצבא הטורקי | צילום: צילום: הצבא הטורקי 10 10 0:00 / 1:32

לאחר נפילת משטר אסד בדצמבר 2024 נמלטו בכירים רבים במשטר ובמיליציות מסוריה. קיאלי מצא מקלט בלבנון וחי שם עם משפחתו תחת פרופיל נמוך.

על פי הדיווחים מלבנון, גברים חמושים בעלי מבטא לבנוני פרצו לביתו, קשרו את אשתו ואת בנו, ולקחו אותו ליעד לא ידוע – ככל הנראה ישירות אל מעבר לגבול הסורי. רשויות החוק בלבנון פתחו בחקירה וזיהו לפחות חמישה מעורבים – ארבעה סורים ולבנוני אחד – שסייעו למבצע החטיפה החשאי. ההבדל בין גרסת סוכנות הידיעות הסורית לבין העדויות מלבנון מדגיש את אופיו החשאי של המבצע.

הדחיפות והנכונות לפגוע ביחסים הדיפלומטיים עם לבנון נובעות מהשינוי הגיאופוליטי הדרמטי בסוריה ומאינטרסים פנימיים וחיצוניים של הממשל הסורי החדש. עבור השלטונות החדשים בדמשק, העמדתם לדין של אדריכלי מעשי הטבח של עידן אסד היא צעד קריטי להפגנת צדק, ביסוס שלטון החוק והוכחה לעם הסורי כי פשעי מלחמה אינם מתיישנים.

המבצע בוצע בתיאום מלא עם המודיעין הטורקי. טורקיה סימנה את קיאלי כאויב מדינה מושבע מזה עשורים. שיתוף הפעולה נועד להדק את היחסים בין הממשל החדש בדמשק לבין אנקרה, והסגרתו או העמדתו לדין היא "מתנה" פוליטית יקרת ערך לטורקים.

המודיעין הסורי והטורקי חששו כי קיאלי, שחש שהטבעת מתהדקת סביבו, ינצל את המצב הביטחוני הרעוע בלבנון כדי להשיג דרכון מזויף ולברוח למדינה שלישית שממנה לא ניתן יהיה להסגירו. דמשק ידעה כי פנייה לערוצים דיפלומטיים רשמיים לבקשת הסגרה הייתה נתקלת בבירוקרטיה ממושכת ובאפשרות של התערבות מצד גורמים פרו-סוריים לשעבר או שאריות מיליציות. לכן הוחלט לבצע מבצע חשאי מעל ראשו של הממשל בביירות, מתוך הנחה שלבנון חלשה מכדי להגיב מעבר למחאה דיפלומטית או חקירה פנימית.

מעצרו של "הקצב מבניאס" מסמן רגע סמלי בסוריה שלאחר אסד. מצד אחד – תקווה למשפחות הקורבנות שחיכו יותר מ-13 שנים ליום הדין. מצד שני – תזכורת חדה לכך שגם הצדק החדש מגיע לעיתים קרובות בכלים ישנים: חטיפות, תיאום מודיעיני חשאי ופגיעה בריבונות של מדינות שכנות.

בינתיים, קיאלי נמצא במעצר בסוריה. השאלה הגדולה היא האם יועמד לדין בדמשק, יוסגר לטורקיה – או שניהם. מה שברור הוא שהמסר שנשלח ברור: גם אחרי נפילת המשטר, גם אחרי שנים של מנוסה – יש מי שממשיכים לרדוף אחרי אלה ששפכו דם אזרחים.