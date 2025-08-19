בשבוע האחרון עלו לכותרות שכננו הדרוזים בדרום סוריה שחוו טבח מחריד ומזעזע מצד האספסוף הקיצוני המכונס תחת הצבא הסורי | מי שנלחם מצד הדרוזים, הם שורת ארגונים דרוזים חמושים שצברו וותק ארוך וכעת נלחמים על הבית | הם חלוקים ביחס כלפי המשטר החדש בדמשק, ואוחזים בדעות מנוגדות בשאלת החסות הישראלית | הצצה למיליציות הדרוזיות בסוריה (מגזין, העולם הערבי)
אחרי כאוס של כחמישה ימים במעוז הדרוזים בסוריה, האמריקנים התערבו והתילחו להכריח את סוריה לעשות הפסקת אש ולסגת מהמעוז הדרוזי א-סווידא | הנשיא הסורי נשא הלילה נאום תקיף, בוא הוא האשים את ישראל שהיא מנסה לייצר פילוג בתוך סוריה: "הם רוצים לפרק את הממשל החדש שלנו" (חדשות בעולם)
מדינות האיחוד האירופי צפויות להיפגש לפסגה דרמטית בסוף החודש, במהלכה ידונו במשטר החדש בסוריה | אם לא יהיו הפתעות מיוחדות, אל ג'ולאני יקבל את מה שקיווה: הסרת הסנקציות על מדינתו | גם ארה"ב מצטרפת למהלך בדרך משלה ונותנת לגיטימציה לסוריה של א-שרעא (חדשות, מדיני)
אזרחי סוריה המתגוררים לאורך קו הגבול עם ישראל מגיבים באופנים שונים לכניסת חיילי צה"ל לתוך המדינה | חלק אומרים שהם רוצים שלום, וחלק פשוט לא רוצים לראות את החיילים הישראלים | מבצע הטיפולים הרפואיים לאזרחים הסורים במהלך מלחמת האזרחים עזר לצנן את המתיחות בין האזרחים לחיילי צה"ל (חדשות, מדיני)
בסעודיה פורסמו פרטים מרתקים על מה שהתחולל מאחורי הקלעים בין סוריה לבין רוסיה ואיראן בחודש האחרון לשלטונו של אסד - מהלכים שגרמו לנפילת שלטונו | וגם: הנאום שהכין אסד, והשעות האחרונות בארמון | סקירה מרתקת (העולם הערבי)