הפוליטיקאי הדרוזי הלבנוני וויאם וואהב פתח השבוע במתקפה חריפה נגד השיח הערבי בנושא הפלסטיני, והאשים את העולם הערבי בכישלון מתמשך להפיק לקחים מתבוסותיו.

בראיון לתוכנית הערבית "תפאסיל", טען וואהב כי התמיכה בפלסטינים הפכה לשקר, וכי פעולות חמאס בשנות התשעים פגעו קשות בסיכוי להקמת מדינה פלסטינית.

"סיימנו עם המשחק הזה, כלומר השקר הזה, הסיפור הזה שאנחנו ממשיכים לחיות לפיו, שאנחנו פלסטינים יותר מהפלסטיני. אני לא רוצה לחיות יותר את השקר הזה", אמר וואהב בראיון.

הפוליטיקאי הלבנוני התייחס לפיגועים שביצע חמאס בשנות התשעים, והטיח: "אולי את ואני התלהבנו מהפעולות של חמאס בשנות התשעים, אבל הפעולות האלה הן שהרסו את המדינה הפלסטינית".

וואהב הרחיב את ביקורתו להתנהלות העולם הערבי לאורך השנים, וטען כי למרות התבוסות החוזרות, מנהיגי מדינות ערב אינם נדרשים לתת דין וחשבון על מעשיהם. "את רוצה לעשות חשבון נפש או שאת רוצה להמשיך לספוג תבוסות? כבר 70 שנה אנחנו סופגים תבוסות ולא עשינו חשבון נפש", אמר.

כדי להמחיש את טענתו, השווה וואהב בין ההתנהלות הפוליטית בישראל לבין זו של מדינות ערב, והצביע על כך שמנהיג ישראלי עלול לעמוד בפני הפסד בבחירות גם לאחר שהשיג הישגים משמעותיים.