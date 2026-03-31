דרמה מדינית בוושינגטון: בעוד הנשיא טראמפ שוקל את סיום המערכה, סעודיה והאמירויות מפעילות לחץ כבד להמשך התקיפות עד לניטרול יכולות הגרעין והטילים של איראן. במקביל, דיווחים חושפים: הנהגת האייתוללות שרויה בשיתוק מוחלט לאחר שורת החיסולים הממוקדים של צמרת המשטר וסגניהם (בעולם)
בעקבות פתיחת מבצע "שאגת הארי" וחיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, גל של זעם חסר תקדים שוטף את העולם המוסלמי עם הסתערויות המוניות על שגרירויות ארה"ב | במוקדי החיכוך המרכזיים בבגדד ובקראצ'י נרשמו עימותים עקובים מדם וניסיונות פריצה למתחמים דיפלומטיים (העולם הערבי)
שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, מעורר סערה בעולם הערבי לאחר שאמר בריאיון שלישראל יש זכות להשתלט על חלקי ארצות שהובטחו בתנ"ך "ממצרים ועד נהר הפרת", כלשונו | את הדברים אמר האקבי בריאיון לאיש התקשורת האמריקאי האנטי-ישראלי טאקר קרלסון (העולם הערבי)
תופעה חברתית של מרוצי רחוב ופעלולים מסוכנים ברכבי יוקרה ואופנועים צוברת תאוצה ברצועת עזה, תוך סיכון ממשי לחיי התושבים.
תיעודים קשים מהשטח מראים נהגי BMW ואופנועי ספורט מאבדים שליטה ודורסים צופים, במה שנראה כהפקרות מוחלטת ברחובות הצפופים (העולם הערבי)
פעילי ארגון ימין קיצוני בהודו חילקו לאזרחים למעלה מ-250 חרבות תוך קריאות לאלימות נגד מוסלמים, ועוררו בלבול והיסטריה בקרב התושבים | המשטרה פתחה במצוד נרחב אחרי החשודים והבטיחה לשמור על הסדר הציבורי (חדשות בעולם)
ישראל משנה את פני הגיאופוליטיקה באיזור אפריקה עם הכרה היסטורית ודרמטית בעצמאותה של סומלילנד | בעוד מדינות ערב והאיחוד האפריקאי מגיבים בגל גינויים צפוי, ישראל מבצרת נכס אסטרטגי חסר תקדים מול האיום של האויב החות'י בתימן ושליטה בציר הימי הקריטי של באב אל-מנדב (חדשות, העולם הערבי)
שורה של מדינות וגופים רשמיים בעולם הערבי פרסמו גינויים חריפים לפיגוע באוסטרליה, והביעו סולידריות עם משפחות הקורבנות | אפילו איראן החשודה במעורבות בפיגוע הוציאה הודעת "גינוי" | ואיך הגיבו חברי הכנסת הערבים? (פוליטי מדיני)
תיעוד נדיר שנחשף מציג את נשיא סוריה לשעבר באשר אסד בסיור בע'וטה החרבה - לועג לאזרחים ולחיילים בעודו נוסע ברכב עם יועצת התקשורת שלו | הסרטון הצית סערה מחודשת סביב התנהלותו של הדיקטטור הסורי (העולם הערבי)
דו"ח אמריקאי חושף כי העולם הערבי הוציא כ-243 מיליארד דולר על ביטחון בשנה האחרונה – כפול מהממוצע העולמי |המחיר: ההוצאה הצבאית הגבוהה נרשמה על חשבון הפיתוח החברתי | נראה שמדובר בהעדפה פוליטית (העולם הערבי)
העולם הערבי, ובראשו כלת האירוע - קטאר, מגנים את חיסול בכירי חמאס בדוחה | בין המגנים: הרשות הפלסטינית, ירדן, סעודיה, איחוד האמירויות, עיראק, כווית, עומאן, החות'ים, איראן, טורקיה, אלג'יריה ועומאן | המפרציות, הנחשבות לאויבותיה של קטאר, התייצבו לצידה באופן מפתיע ושלחו הודעות תמיכה (העולם הערבי)
בזמן שבאיראן חוגגים "ניצחון"על היישות הציונית ואויב האמריקני, בעולם הערבי יש מי שסבור שהמלחמה לא הייתה רגע של עוצמה בעבור איראן - אלא רגע של שפל | כתבה בחדשות N12 עושה סדר במסך העשן של עוצמת "ציר ההתנגדות" המתפורר ועל המיליציות שהתפארו בהן שנעלמו כשנשמעו הפיצוצים בטהראן (העולם הערבי)
בישראל בפרט, ובעולם בכלל, ממתינים בציפייה דרוכה להכרזה על חתימת ההסכם, הנידון בימים אלה בשיחות אינטנסיביות בבירת קטאר בהשתתפות הבכירים ביותר בצוות המשא ומתן מישראל ומארצות הברית | גם שערי העיתונים בעולם הערבי עסקו הבוקר (רביעי) בהמתנה להפסקת אש בעזה | סקירה (העולם הערבי)