"תמנעו חורבן": נשיא איראן בתחינה דרמטית לאזרחים

"2 נורות במקום 10": שיא איראן בתחינה דרמטית לאזרחים ( צילום: רשתות חברתיות )

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, יצא בפנייה ישירה ויוצאת דופן לעם האיראני, בדרישה לצמצם באופן מיידי את צריכת החשמל והאנרגיה במדינה. למרות הצהרות רשמיות כי בשלב זה אין מחסור באספקה בטהראן, הנשיא הבהיר כי המדינה נמצאת תחת מתקפה מכוונת על תשתיותיה מצד ארצות הברית וישראל.