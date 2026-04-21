בבלי
שטיפת מוח

"הדם על הצוואר שלכם": לבנון מזועזעת מסרטון הפרידה של הילד מחיזבאללה

תיעוד קשה לצפייה שנחשף ברשתות מציג ילד צעיר מקליט הודעת פרידה וצוואה לפני שנשלח על ידי חיזבאללה לחזית הלחימה | זמן קצר לאחר פרסום הסרטון, אושר רשמית כי הילד נהרג בקרבות, מה שעורר זעם נרחב וביקורת חריפה על ניצול ילדים בארגון הטרור (העולם הערבי)

ילד בסרטון חיזבאללה (צילום: מסך)

סרטון מזעזע שהופץ בימים האחרונים חושף את התופעה הקשה של שימוש בילדים-חיילים בשורות .

בסרטון רשמי מטעם ארגון הטרור נראה ילד צעיר פונה למצלמה ומבקש מהעולם ומקרוביו מחילה לפני יציאתו ל"פעולה" שממנה לא שב. מותו של הילד אושר זמן קצר לאחר מכן, והתיעוד הפך לסמל למחיר הכבד שמשלמים הדורות הצעירים בלבנון.

הסרטון שפרסם חיזבאללה (צילום: רשתות ערביות )

דברי הילד בסרטון:

"שכל העולם יסלח לי. כלומר, בשיע (העדה השיעית), אם תוכלי להעביר את זה לפני הפעולה, לפני הדבר הזה... תני להם להפיץ ש'וואללה, סלחו לאדם הזה'. אני מאוד מפחד מהדבר הזה, שמישהו לא יסלח לי, אם טעיתי או משהו כזה. ובסופו של דבר, כל מי שאוהב אותי או יקר לי – אני סולח לכולכם. ואם ירצה השם, צוואתי לכם היא שאם לא אחזור לפגוש אתכם, נפגש בגן העדן הנצחי. והשלום עליכם ורחמת אללה וברכתו".

התיעוד עורר תגובות קשות בלבנון ובעולם הערבי. העיתונאי ראמי נעים פרסם ביקורת חריפה נגד הארגון וכתב: "הילדים שלנו מתים למען איראן. מה עשית, חיזבאללה, לדורות האלה, ואיך שטפת את מוחם של הילדים האלה לרוץ אל מותם בהמוניהם?". נעים הוסיף כי הארגון "שבר את לבו של כל לבנוני" וכי דמם של הילדים הללו נמצא על צווארו של חיזבאללה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר