שלוש נעצרו בחשד להתעללות קשה בפעוטות במעון באריאל

התפתחות חמורה נרשמה במהלך היום בחקירת החשד להתעללות בפעוטות במעון פרטי באריאל שבשומרון. חוקרי תחנת אריאל במרחב שומרון עצרו שתי חשודות נוספות, בהן מנהלת המעון עצמה ועובדת נוספת, זאת בהמשך למעצרה של סייעת ראשונה שנעצרה בשעות הבוקר.

החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהתקבלה בתחנת המשטרה, אשר עוררה חשד כבד לביצוע עבירות אלימות כלפי פעוטות חסרי ישע. במסגרת פעולות החקירה אספו החוקרים ממצאים וראיות, ובראשם חומרים מתוך מצלמות האבטחה שפועלות במעון. התיעודים נבחנים בקפידה על ידי חוקרי המשטרה לצורך בירור נסיבות האירועים ומיצוי הדין כנגד כלל המעורבות.

נוכח הממצאים הראשוניים והחשש לשלומם וביטחונם של הפעוטות, פעלה המשטרה בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך. בהתאם לסמכויות המוקנות בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, הוחלט על הוצאת צו סגירה מנהלי למעון הפרטי למשך 60 יום.

החשודה הראשונה שנעצרה הובאה במהלך היום לדיון בבית משפט השלום בפתח תקווה. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרה עד ליום 22.10.26. בהמשך צפויה המשטרה להביא גם את שתי החשודות הנוספות – מנהלת המעון והעובדת השנייה – לדיון בבית המשפט, שם תבקש להאריך את מעצרן לצורך המשך החקירה.

מוקדם יותר מסרה המשטרה: "שוטרי תחנת אריאל שבמרחב שומרון עצרו ללילה לחקירה חשודה העובדת בפעוטון פרטי בעיר, זאת לאחר שלאחרונה התקבל דיווח על חשד כלפיה בשל התנהלותה".

"במסגרת חקירה שנפתחה אספו חוקרי המשטרה את מצלמות האבטחה המותקנות בפעוטון בכפוף לצו בית משפט לטובת מיצוי פעולות החקירה. לאחר שנמצאו ראיות ראשוניות ממשיות לחשד, נעצרה העובדת והועברה לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלאה. בהמשך היום היא תובא בפני בית משפט לדיון בעניינה וחקירת המקרה עודנה נמשכת", נמסר מהמשטרה.

בסרטון שהוציאה דוברות המשטרה התייחס לפרשה רפ"ק אריק משיח, קצין אח"מ בתחנת אריאל, והבהיר את נחישות המשטרה בטיפול באירוע. רפ"ק משיח ציין כי בעקבות התלונה שנפתחה בתחנה נאספו ראיות המעידות על ביצוע העבירות, וכי המשטרה פועלת בתיאום עם משרד החינוך תוך מימוש חוק הפיקוח. בדבריו הדגיש רפ"ק משיח כי משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל חיווי או חשד לאלימות מכל סוג שהוא כלפי חסרי ישע, ובפרט כלפי פעוטות רכים, ותפעל בכל הכלים העומדים לרשותה כדי למצות את הדין עם המעורבים, לצד גילוי רגישות מירבית ומתן סיוע להורי הילדים במעון.