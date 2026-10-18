זירת הרצח בכולל חזון איש ( צילום: זק"א תל אביב )

בפרשת הרצח בכולל חזון איש בבני ברק, שבה נרצח האברך הרב ישי פור זצ"ל לעיני בנו, הופסקו ההליכים המשפטיים נגד גיא אכטלינגר. כך דיווח העיתונאי טוביה יגלניק מגלי צה"ל.

חוות דעת פסיכיאטרית קבעה כי אכטלינגר ביצע את מעשה הרצח כשהוא נתון במצב פסיכוטי, מצב שבו הוא שרוי עד היום. ממצא זה הביא להפסקת ההליכים הפליליים נגדו. במקום משפט ומאסר, חתמו השופטים על צו אשפוז בכפייה למשך 25 שנים — התקופה המרבית האפשרית בצו מסוג זה. הרצח התרחש ב-20 במאי 2026, כאשר אכטלינגר הגיע לכולל חזון איש ברחוב האר"י בבני ברק כשבידו סכין. על פי כתב האישום שהוגש נגדו, הנאשם התגנב מאחורי גבו של האברך שישב על ספסל הלימודים יחד עם בנו בן ה-13, ודקר אותו מספר פעמות בצווארו ובגבו. תלונה בבית הדין נגד בכירי גור דוד קליין | 12.10.26 הרב פור זצ"ל פונה במצב קשה לבית החולים תל השומר, שם נקבע מותו. בנו הקטין היה עד לכל הנעשה ממש לצדו. מיד לאחר הדקירות החל אכטלינגר בבריחה, נמלט מהכולל ונכנס למבנה נטוש סמוך, שם החביא את הסכין ואת הכפפה המגואלת בדם.

אכטלינגר כפי שתועד במצלמות האבטחה ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך החקירה התברר כי כשבוע לפני המעשה, בעת ששהו השניים בכולל, איים אכטלינגר על הרב פור ואמר לו כי יוריד לו את הראש. הנאשם והאברך הכירו על רקע לימודי תורה משותפים בכולל.

אכטלינגר נעצר שעות אחרי האירוע בעיר בית שמש, לאחר מצוד משטרתי נרחב. במהלך ההליכים המשפטיים התעוררו קשיים חוזרים ונשנים בביצוע בדיקה פסיכיאטרית. השופטת הוציאה ארבע החלטות נפרדות להעברת החשוד לבדיקה פסיכיאטרית בתנאי אשפוז, אך הפסיכיאטר המחוזי סירב שוב ושוב לקיים את ההחלטה.

בסופו של דבר, חוות הדעת הפסיכיאטרית שהושלמה קבעה את מצבו הנפשי של אכטלינגר בעת ביצוע המעשה, והובילה להחלטת בית המשפט להפסיק את ההליכים הפליליים ולהורות על אשפוזו הכפוי למשך 25 שנים.