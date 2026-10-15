מעצרים באלעד: חשודים בהשלכת רימון הלם והצתת רכב

שוטרי תחנת ראש העין עצרו הלילה (בין יום רביעי ליום חמישי) שני תושבי אלעד, בני 20 ו-30, בחשד למעורבות באירועי אלימות חמורים שכוונו כנגד בעלי תפקידים בכירים בעיריית העיר.

האירועים החלו כאשר התקבל דיווח על השלכת רימון הלם לעבר גדר של בית פרטי בעיר. כוחות משטרה רבים הוזעקו למקום ופתחו בסריקות נרחבות. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח נוסף על רכב שעלה באש ברחבי העיר. מתחקור ראשוני במקום עלה החשד כי מקור השריפה הוא הצתה מכוונת.

מחקירה ראשונית שנערכה ביחידה המרכזית (ימ"ר) שרון עולה כי הרקע לשני האירועים הוא ככל הנראה פעילות אכיפה שביצעה העירייה לאחרונה כנגד שני החשודים. בתגובה לאכיפה, לפי החשד, החליטו השניים לפגוע בבעלי התפקידים בעירייה.

על פי הפרטים שנמסרו, רכבו של שמעון סויסה, מנהל לשכת ראש העיר, נשרף באחד האירועים. באירוע השני הושלך רימון הלם לעבר ביתו של אמנון מקסימוב, מנכ"ל העירייה. על פי החשד, מאחורי המעשים עמדו גורמים עברייניים, וייתכן כי מדובר בניסיון להלך אימים על בכירי העירייה, על רקע פעולות שננקטו לאחרונה בעיר לשמירה על הסדר הציבורי ולאכיפתו.

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בתום פעילות חקירתית ומבצעית מואצת הצליחו השוטרים להגיע אל שני החשודים ולעצור אותם. השניים הועברו לחקירה במשרדי ימ"ר שרון, שבסיומה נכלאו.

היום (חמישי) צפויה המשטרה להביא את השניים בפני שופט בבית המשפט, שם תבקש להאריך את מעצרם לצורך המשך חקירת האירוע.

מדוברות עיריית אלעד נמסר בתגובה לאירועים: "בהמשך לאירועים שהתרחשו בשעות האחרונות, ובכללם איומים שהופנו כלפי בכירי העירייה, מבהירה עיריית אלעד כי לא תירתע מגורמים עברייניים המנסים להלך אימים על התושבים והנהלת העירייה. מדובר בניסיונות פסולים להטיל פחד ולפגוע בתחושת הביטחון של הציבור. עיריית אלעד לא תאפשר לגורמים אלו להכתיב את סדר היום העירוני".