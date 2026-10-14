( צילום: דוברות המשטרה )

לפני מספר ימים התקבל במשטרה דיווח על אירוע חיכוך סמוך למצפה יאיר שבהר חברון. שוטרי תחנת חברון במרחב יהודה הוזעקו למקום ופתחו בחקירה, במהלכה התברר כי אחת המעורבות באירוע היא פעילה אנטי-ישראלית, בין מייסדי ארגון הסטודנטים MAC שמטרותיו כוללות פעילות נגד ישראל בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.

בנוסף עלה החשד כי האזרחית הזרה תומכת בארגון 'אדאמיר', שהוכרז בשנת 2021 כארגון טרור. בעקבות קבלת המידע, ולאחר פעולות מודיעיניות שביצע דסק הזרים בימ"ר ש"י, נוטרו פרסומיה של החשודה. בין היתר תועדה בחו"ל כשהיא לובשת חולצה ועליה תמונת ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, לצד סימן דמוי כוונת צליפה המכוון לראשו ולגופו. שוטרי תחנת חברון עצרו את החשודה והעבירו אותה לחקירה בתחנת המשטרה. במהלך החקירה העלתה החשודה טענות נגד ישראל, ביניהן האשמות ב"רצח עם". כמו כן התברר כי כחלק מתמיכתה בארגון הטרור 'אדמיר' הגיעה ארצה במטרה להתמחות במסגרת הארגון "ולהעניק סיוע משפטי לאסירים פלסטינים המוחזקים במחנות הריכוז" – כלשונה. מרדף בצפון: פסול נהיגה נתפס ברכב יוקרה יאיר טל | 08.10.26 הצית סוכה בירושלים: תצפיתנים הובילו למעצר יאיר טל | 08.10.26 בסיום החקירה נכלאה החשודה. למחרת הועברה לשימוע ברשות האוכלוסין וההגירה לבחינת גירושה מישראל ומניעת כניסתה העתידית ארצה.

החולצה המסיתה שפרסמה החשודה ( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרה ציינו כי "פעילות זו הינה כחלק משיתוף פעולה ומאמץ לסיכול פעילות פרובוקטיבית הכוללת חיכוכים והפרות סדר במקומות שונים ברחבי יהודה ושומרון, מקרים העלולים להוות פגיעה בתדמיתה של מדינת ישראל. רק מתחילת שנת 2026 נמנעה כניסתם של 160 פעילים זרים אשר מגיעים ארצה למטרות אלו, וגורשו מישראל למעלה מ-60".

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, מסר: "מחוז ש"י ימשיך לפעול בנחישות למניעת פגיעה במדינת ישראל ובתדמיתה בעולם, תוך גירוש ומניעת הגעתם של אזרחים זרים אנטי-ישראליים, תומכי אויב וטרור, המגיעים ארצה במסווה של ארגוני סיוע וזכויות אדם ופועלים ליצירת דה-לגיטימציה למדינת ישראל בעולם".

"במסגרת זו, דסק הזרים בימ"ר ש"י פועל למניעת הגעתם של אותם פעילים למוקדי החיכוך במטרה להפר את הסדר הציבורי, תוך פגיעה בחיילי צה"ל כפי שנעשה במקרה זה. מדובר במקרה חריג שמעבר לתמיכה והזדהות עם טרור ישנה הסתה נגד ראש ממשלה מכהן בישראל – זו חציית קו. מחוז ש"י במשטרת ישראל ימשיך לפעול לאכיפת החוק והסדר ולמנוע פגיעה במדינת ישראל", הוסיף פינצ'י.