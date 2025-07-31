ברקע ההבנה כי ארגוני טרור פועלים ביתר שאת בימים אלו לפגוע בישראל, המטה לביטחון לאומי מפרסם הערב הודעת חידוד לאזהרת המסע לישראלים השוהים באיחוד האמירויות הערביות | לפי ההודעה, "מוערך כי קיימת מוטיבציה גוברת לממש נקמה לאחר מבצע 'עם כלביא', וביתר שאת בעקבות 'קמפיין ההרעבה' של חמאס בעזה" (ביטחון)
בעקבות גל האלימות נגד ישראלים השוטף מדינות רבות באירופה וברחבי העולם, במטה לביטחון לאומי יצאו באזהרה חמורה המיועדת לישראלים הטסים לאירועים בחו"ל, ובפרט בשוויץ | "מומלץ להתעדכן באמצעות היישומון של פיקוד העורף על אירועים ואיומים" (בארץ)
המפגינים שמוחים נגד פיטורי ראש השב"כ רונן בר, ככל הנראה לא היו מודעים לחקירה המתנהלת בחודשים האחרונים נגד המשטרה והשר הממונה עליה - בן גביר, לאחר הוראה מפורשת שנתן ראש השב"כ בתואנה של "חתירה תחת סדרי השלטון במדינה" | הפרטים (בארץ)
סוף סוף המובן מאליו קרה: נשיא ארצות הברית הנכנס, חתם הלילה על צו שמכניס מחדש את ארגון הטרור החות'י לרשימת ארגוני הטרור הזרים, לאחר למעלה משנה של פגיעה בנתיבי שיט בינלאומיים ותקיפות נגד ישראל | כל מי שיסייע לחות'ים, יחולו עליו סנקציות חמורות באופן אוטומטי | כל הפרטים (חדשות בעולם)