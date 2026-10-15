פרשת משמעת חמורה נחשפה היום (חמישי) בפסק דין של בית הדין למשמעת של משטרת ישראל. חוקר בכיר ביחידת העלית להב 433, בשנות ה-50 לחייו המשרת בארגון כ-20 שנה, ניצל את הרשאות הגישה שלו למערכת המעקב המשטרתית המסווגת "עין הנץ" כדי לספק מידע אישי לאחותו על רכב שתכננה לרכוש.

על פי כתב האישום שבו הורשע, אחותו של החוקר פנתה אליו וביקשה שיסייע לה לקבל פרטים על רכב בעל לוחית רישוי ישראלית אותו שקלה לרכוש, זאת כדי לוודא את תקינותו ואת זהות בעליו. החוקר נענה לבקשה, נכנס למערכת "עין הנץ", הפיק את ממצאי הבדיקה הדיגיטלית והעביר את המידע הרגיש ישירות לאחותו.

בהסברו לשימוש במערכת, טען החוקר כי מדובר בכלי שבו הוא משתמש באופן שוטף במסגרת עבודתו היומיומית, וכי התוכנה פתוחה במחשבו כמערכת הראשית. לדבריו, זו הסיבה ש"שלף" את המידע עבור אחותו באופן אגבי. עם זאת, בדיקה העלתה כי החיפוש נעשה ללא כל צורך מבצעי, מודיעיני או חקירתי, אלא תוך שימוש לרעה מובהק בסמכות ובכוח המשרה.

התביעה: "התנהלות המציגה את מאגרי המידע כרכוש פרטי"

במהלך ההליך המשמעתי, התביעה נקטה בקו תקיף והדגישה את חומרת המעשה. נציגי התביעה הבהירו כי החוקר לא רק עשה שימוש אסור במערכת לצרכים אישיים, אלא הגדיל לעשות והוציא את המידע המוגן אל מחוץ לכותלי המשטרה לחבר שאינו מורשה.

לטענת התביעה, מדובר במעילה חמורה באמון שניתן לו כאיש חוק, ובמעשה שעלול לפגוע קשות באמון הציבור במשטרה. התנהלות זו, כך הדגישו, מייצרת מצג פסול ומסוכן שלפיו מאגרי המידע החסויים של מדינת ישראל והמשטרה הם כביכול רכושו הפרטי של השוטר, המחולק כטובה אישית לקרובי משפחתו.

מנגד, הציגה ההגנה שורה של עדויות אופי יוצאות דופן. שני קצינים בכירים בדרגת סגן ניצב, המשמשים כמפקדיו של החוקר, התייצבו לטובתו בבית הדין. אחד המפקדים תיאר אותו כחוקר מצטיין, מקצועי ומסור באופן קיצוני, המסוגל לנהל חקירות מורכבות ברמה הגבוהה ביותר.

מפקדו הנוכחי הוסיף כי הוא רוחש לו אמון מלא, וחשף פרט מפתיע: החוקר נבחר באופן אישי מבין כ-300 חוקרים באגף החקירות והמודיעין כדי ללוות ולהוביל חקירה רגישה ומורכבת במיוחד. החוקר עצמו, שזהו לו ההליך המשמעתי הראשון ב-20 שנות שירותו, לקח אחריות מלאה על מעשיו, הביע מבוכה עמוקה בפני הדיינים וביקש מבית הדין להתחשב בשירותו הממושך והמוערך.

בסופו של דבר, בית הדין למשמעת החליט להתחשב בהודאתו של החוקר, בעברו הנקי, בעדויות המפרגנות של מפקדיו ובחר לאמץ את הסדר הטיעון המקל שנחתם עמו. העונש שנגזר עליו כולל נזיפה חמורה שתיכנס לתיקו האישי, הורדה בדרגה אחת למשך חודש אחד בלבד, ועונש על תנאי של שלושה חודשי הורדה בדרגה למשך שנה. החוקר הושאר בתפקידו הרגיש ביחידת להב 433.