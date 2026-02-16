מצלמות שטח המופעלות בתנועה מתבררות ככלי מחקר חיוני: בתוך שבועות ספורים תועדו אייל עכברי נדיר לראשונה בטבע במדינת טלנגאנה שבהודו, קואול צפוני שלא נראה באזורו זה יותר מ־80 שנה בשמורת טבע באוסטרליה, וינשוף ברדלס בנהרובאן שבמרכז היבשת - לצד תיעוד של חתול בר אמריקאי בפארק מטרופוליני באוהיו (בעולם)
פסק דין עקרוני של השופט קובי ורדי קובע: לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית לעקוב אחר אזרחים במרחב הציבורי ללא חקיקה מפורשת של הכנסת • האם דוחות העבר ששולמו במיליוני שקלים עומדים בפני ביטול? ומה יקרה אם אזרח יתבע עירייה על גבייה לא חוקית (משפט)
שיא עולמי בטורקיה: מערכת ASELFLIR-600 של אסלסאן השיגה טווח גילוי מטרות מדהים של 200 ק"מ | המערכת האלקטרו-אופטית המקומית, המצוידת בחיישני HD מתקדמים, הופכת את טורקיה לגורם משמעותי בשוק ההגנה העולמי (חדשות צבא)
בכנס AI4 שנערך לאחרונה בלאס־וגאס, אמר מנהל ההנדסה של ווימו כי שילוב ליידאר ורדאר כ"קו הגנה חיוני" ברכבים אוטונומים הוא הכרחי, זאת בעוד טסלה ממשיכה לדחות חיישנים חיצוניים ולהסתמך אך ורק על מצלמות ובינה מלאכותית (רכב)
החשודים שנעצרו בחשד לריגול אחרי שר הביטחון, הגיעו בתחילה לאזור ביתו עם ציוד צילום, אך לא התקינו את המצלמות, ורק בפעם הנוספות - חזרו החשודים לעבר הבית ואספו את הציוד | החשודים שנעצרו בפרשה הם רועי מזרחי ואלמוג אטיאס, החשודים בריגול עבור איראן (חדשות)