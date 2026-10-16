כוחות משטרה, לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות כוננות ערכו הבוקר (יום שישי) סריקות מקיפות במטע זיתים באזור כפר קרע, לאחר שהתקבל דיווח על אדם חשוד שעשוי להיות חמוש.

המשטרה פרסמה הודעה חריגה בסביבות השעה 10:30, שבה דיווחה על הסריקות המתבצעות בסיוע היחידה האווירית. על פי הפרטים שנמסרו, החשוד לבש מדי צה"ל והיה רעול פנים.

גורמי המשטרה ציינו כי בעקבות הדיווח שהתקבל, פועלים במקום כוחות משטרה, לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות, ומבצעים סריקות מקיפות באזור. הסריקות כללו גם סריקות אוויריות באמצעות היחידה האווירית של משטרת ישראל.

הציבור התבקש לגלות עירנות ולהודיע למשטרה על כל אדם חשוד, ולעקוב אחר ההודעות הרשמיות של המשטרה.

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מדובר באירוע חריג שבו המשטרה פרסמה הודעה פומבית על סריקות מתמשכות, תוך שהיא מפרטת את תיאור החשוד ומבקשת מהציבור להיות ערני.

בעדכון שפורסם בסביבות השעה 11:00 נמסר כי החשוד נצפה ישן במטע הזיתים, כשהוא רעול פנים ולבוש במדי צה"ל. החשוד נמלט רגלית, והשב"כ הצטרף לסריקות ולחיפושים אחריו.