פרצת אבטחה חמורה במרשם האוכלוסין הממשלתי של דנמרק חשפה מידע אישי של כ-8.8 מיליון בני אדם, לאחר שהאקר השתמש באחת הסיסמאות הפשוטות והנפוצות ביותר בעולם: 123456.

החדירה בוצעה באמצעות חשבון של עובד לשעבר בחברת המחשוב הדנית פייס, שהחזיקה בהרשאת גישה חוקית למאגר הממשלתי. לפחות שלושה חשבונות בחברה, ביניהם חשבון מנהל, השתמשו באותה סיסמה זהה וחלשה.

ההאקר ניצל את הגישה למאגר ובצע כ-14 מיליון חיפושים במהלך חודש ספטמבר. במסגרת הפעילות הוא השיג שמות, כתובות ומספרי זיהוי אישיים של כ-5.5 מיליון בני אדם חיים ועוד כ-3.3 מיליון נפטרים.

הפרשה התגלתה לאחר שגורמים ממשלתיים הבחינו בחיוב כספי חריג בעקבות מספר עצום של שאילתות שבוצעו באמצעות החברה. ההאקר טען כי אין בכוונתו למכור או לפרסם את המידע שהשיג.

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הרשויות בדנמרק אישרו את פרצת האבטחה, אך טרם אימתו באופן רשמי את טענת ההאקר שלפיה הסיסמה 123456 היא שאפשרה את החדירה. מומחי אבטחה הזהירו כי המידע שנחשף עלול לשמש להונאות ולהתחזות.