פריצת סייבר מאסיבית למרכז מחשוב-העל בטיאנג'ין חשפה כמות אדירה של מידע צבאי מסווג, הכולל סימולציות תקיפה ושרטוטי נשק רגישים | ההאקרים, המכנים עצמם "Flaming China", מציעים למכירה נתונים על פרויקטי חמקנות וטילים שאמורים היו להישאר חסויים למשך שנים (חדשות בעולם)
יחידת סייבר אוקראינית ביצעה מבצע הטעיה מתוחכם נגד כוחות רוסים שחיפשו לשחזר חיבור ללווייני Starlink, אספה מהם אלפי פרטי מידע רגישים ואף גרפה כמעט 6,000 דולרים - כסף שהועבר למאמץ המלחמתי האוקראיני (טכנולוגיה)
במהלך ימי התחרות הסייבר בטוקיו נחשפו עשרות פרצות בכלי רכב ומערכות טעינה חשמליות | חוקרים הצליחו להשיג גישה ברמת־על למערכת המולטימדיה של טסלה ולשלוט בתחנות טעינה מסחריות, כשהפרסים המצטברים חצו את רף מיליון הדולר (טכנולוגיה)
קבוצת ההאקרים DieNet, המזוהה עם פעילות פרו-פלסטינית ענפה, פרסמה תיעוד המעיד לכאורה על חשיפת פרטיו האישיים של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה | "שום מאבטחים לא יוכלו להגן עליך, אנחנו קרובים מאוד", הצהירו ההאקרים | גורמי אבטחה מדגישים כי נכון לעכשיו אין עדות לפריצה למערכות ממשלתיות או לדליפת מידע מסווג, מעבר לפרטי התקשורת האישיים שהוצגו (סייבר, פוליטי)
קבוצת האקרים איראנית מוכרת פרסמה ברשת החברתית X סדרה של פוסטים חריגים, שבהם חשפה לטענתה פרטים אישיים על עובדים ישראלים בתעשיות ביטחוניות. הקבוצה אף הציעה פרס כספי של 10,000 דולר עבור כל מידע שיוביל לאיתור העובדים. מדובר בפעילות סייבר איראנית חריגה במיוחד המכוונת נגד עובדי ביטחון ישראלים.
האקרים פרו פלסטיניים פרסמו מידע אישי על תשעה ישראלים העובדים בתעשייה הביטחונית בישראל | לדבריהם, הנתונים הגיעו מתעשיות צבאיות, מהצבא ומכלי תקשורת ישראליים | לטענת קבוצת ההאקרים "חנדלה", הם הצליחו לפרוץ למצלמות האבטחה בשדות תעופה בישראל, ובמיוחד בנמל התעופה בן גוריון, וכך לאסוף פרטים על אזרחים ישראלים (העולם הערבי)
האקרים פרו-פלסטינים הצליחו לפרוץ למערכות הכריזה בארבעה נמלי תעופה בארה"ב ובקנדה, והשמיעו מסרי תמיכה בחמאס ומשפטים בוטים נגד ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב טראמפ | האירועים וגרמו להשבתות זמניות בנמלים ולפתיחת חקירות בעניין | עד כה, אף ארגון לא נטל אחריות למתקפות (תעופה, בעולם)
האקרים טורקיים פירסמו את מספר הטלפון של שר הביטחון ישראל כץ וכן צילום מתוך שיחת וידאו שערכו עימו ההאקרים | מספר הטלפון מנותק מאז פרסומו בציבור | שר הביטחון טוען כי ענה לשיחה בטעות וכי ניתק מיד את השיחה (ביטחון)
גורמים עוינים הצליחו לפרוץ לטלפון האישי של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, לאחר שבועיים השב"כ הודיע, למי שהייתה בעבר גם חברת קבינט - "הטלפון שלך נפרץ על ידי האיראנים" | שקד לחצה על לינק שנשלח אליה, ובאמצעותו הם הצליחו להשתלט לה על הפלאפון (ביטחון)
הסוכנות האמריקנית שאחראית על תחזוקה ותכנון של מאגר הנשק הגרעיני של ארה"ב (NNSA) נפרצה בעקבות פרצת אבטחה בתוכנת העבודה המשותפת SharePoint של מיקרוסופט | לא ידוע על מידע רגיש או מסווג שנחשף בשל הפרצה (בעולם)
קבוצת
האקרים פרו-ישראלית בשם "דרור טורף" טוענת כי הפילה מערכות בנק איראני
המשמש, את משמרות המהפכה למימון טרור ותוכנית הגרעין | המתקפה אושרה על ידי
סוכנויות ידיעות איראניות | כעת מצטרפים הדיווחים על ריקון מיליוני דולרים מבורסת
הקריפטו (חדשות בעולם)