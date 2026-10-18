( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות משותפת של שוטרי תחנת עציון במחוז ש"י ולוחמי חטמ"ר עציון של צה"ל הובילה בסוף השבוע למעצרו של פלסטיני בן 22 מחברון, שגנב רכב מירושלים. המרדף כלל ירי לעבר גלגלי הרכב, ניסיון ניגוח של ניידת משטרה ומנוסה רגלית במטע זיתים.

האירוע החל במהלך משמרת הלילה, כאשר התקבל דיווח במוקד המשטרה על רכב שנגנב זמן קצר קודם לכן מירושלים ונוסע במהירות גבוהה לכיוון גזרת עציון על כביש 356. בעקבות הדיווח הוקפצו צוותים של שוטרי תחנת עציון יחד עם לוחמי צה"ל, שנפרסו במחסומים טקטיים לאורך הציר. כאשר הגיע נהג הרכב הגנוב סמוך למחסום המשטרתי, הבחין באורות הכחולים ובחסימה. החשוד ביצע פרסה חדה במקום והחל בנסיעה פרועה לכיוון יישוב תקוע. ניידות המשטרה החלו במרדף תוך הפעלת סירנות וכריזה תכופה הקוראת לו לעצור, אך החשוד התעלם מהאזהרות והמשיך במנוסתו.

משטרה ( צילום: יהודה גליקמן )

במהלך המרדף ניסה נהג הרכב לנגח בעוצמה את ניידת המשטרה במטרה להורידה מהכביש. לנוכח הסכנה המיידית לחיי אדם ביצעו השוטרים ירי סלקטיבי ומדויק לעבר הגלגל האחורי של הרכב. הצמיג התפוצץ כתוצאה מהפגיעה, הרכב איבד שליטה, סטה בחדות שמאלה ונעצר בתוך שטח עפר.

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למרות שהרכב יצא מכלל שימוש, החשוד לא אמר נואש. הוא פתח את דלת הרכב, נטש אותו ונמלט רגלית לתוך מטע זיתים סמוך בחסות החשיכה. השוטרים דלקו בעקבותיו ברגל לתוך שטחי המטע, תוך ביצוע נוהל מעצר חשוד סדור שכלל קריאות אזהרה וירי באוויר.

בתמונה שתיעדה דוברות המשטרה מרגע המעצר ניתן לראות את החשוד כשהוא רכון לצד קיר אבן מאסיבי, שוכב על בטנו וידיו נאזקות מאחורי גבו. שני שוטרים בציוד טקטי מלא – כולל אפודים ממוגנים, נשק שלוף ואמצעי ריסון – רכונים מעליו ומבצעים את כבילתו. מימין לתמונה נראה גוף הרכב הלבן שגניבתו סוכלה, כשהוא מוטה על צדו על גבי שטח העפר.

החשוד – פלסטיני תושב חברון בן 22 – נעצר במקום והועבר להמשך חקירה פלילית וביטחונית בתחנת המשטרה. הרכב שהוחזר נגרר מן המקום, וחקירת האירוע נמשכת.

במשטרת ישראל ובמחוז ש"י מדגישים כי המאבק העקבי בתעשיית הרכב הגנוב יימשך בכל הכלים והאמצעים. תופעת גניבות הרכבים ממשיכה להעסיק את רשויות האכיפה, כאשר רכבים גנובים המשוגרים לשטחי יהודה ושומרון עלולים להפוך לכלי לפעילות פלילית קשה או פעילות חבלנית עוינת.