פרקליטות המדינה הגישה היום (יום ב') לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד תושב באר שבע בן 41, בעקבות פרשה חמורה שבה הוחדרו תרופות מרשם לצנצנות מזון תינוקות שהונחו על מדפי חנויות בירושלים.

כתוצאה מהמעשים הורעלו חמישה פעוטות, ביניהם תינוקות בני פחות משנה, שפונו לבתי חולים ואושפזו. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצר החשוד עד תום ההליכים המשפטיים.

על פי כתב האישום שהגישה עו"ד מוריה ביינה ויסמן מפרקליטות מחוז ירושלים, במהלך חודשי מאי ויוני השנה החזיק הנאשם תרופות מרשם ממשפחת הבנזודיאזפינים, האסורות לשימוש בילדים ללא אישור מומחה. במספר הזדמנויות ריסק הנאשם גלולות והחדיר אותן לצנצנות מחית מזון לתינוקות מסוג "פרינוק", סגר את הצנצנות והניח אותן על מדפי סניפי רשת "זול ובגדול" בירושלים, כך שהוצעו למכירה ללקוחות תמימים.

באחד המקרים, כך עולה מכתב האישום, הניח החשוד שתי צנצנות מחית מורעלות על מדף מוצרי תינוקות בסניף הרשת ברחוב יפו, סמוך לשוק מחנה יהודה. לכל צנצנת הוחדרה כמות השווה לכ־17 גלולות מרשם או יותר. אחת הצנצנות נרכשה על ידי אם משפחה, ולמחרת האכילה בתה בת ה־12 את שתי אחיותיה הקטנות, בנות כשלוש וחצי ושמונה חודשים, מהמחית. מיד לאחר מכן התמוטטו השתיים וסבלו מערפול הכרה וחולשה קיצונית. הן פונו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים ואושפזו במשך מספר ימים. בבדיקות נמצאה בגופן הרעלת בנזודיאזפינים חמורה, ברמה של פי עשרה מהערך המרבי בטווח התקין.

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באירוע נוסף, על פי כתב האישום, הניח החשוד ארבע צנצנות מחית מורעלות על מדף מוצרי תינוקות בסניף הרשת ברחוב יפו, סמוך לתחנה המרכזית בירושלים. לכל צנצנת הוחדרה כמות השווה לכ־17 גלולות מרשם או יותר. אחת הצנצנות נרכשה, ובהמשך הוזנו ממנה שלושה פעוטות בני כשלוש, 11 חודשים וכשלוש. תוך דקות החלו הילדים לסבול מבלבול, ישנוניות, חוסר יציבות ואובדן טונוס שרירים. השלושה פונו לבית החולים ואושפזו, וגם אצלם נמצאה הרעלת בנזודיאזפינים חמורה.

בעקבות האירועים נאספו כלל מחיות המזון של החברה מהמרכול, ובבדיקות נמצאו צנצנות מורעלות נוספות. בהמשך הוצאו צווי סגירה לשני סניפי הרשת מחשש לבריאות הציבור.

כתב האישום מייחס לנאשם חמש עבירות של שימוש ברעל מסוכן, חמש עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע, שתי עבירות של ניסיון שימוש ברעל מסוכן, שתי עבירות של ניסיון תקיפת קטין או חסר ישע וכן עבירת גניבה.

עו"ד מוריה ביינה ויסמן מפרקליטות מחוז ירושלים אמרה: "חמישה תינוקות ופעוטות נפגעו, והאירועים האלה עלולים היו להסתיים בתוצאות קשות הרבה יותר ולפגוע בילדים נוספים. מדובר בתינוקות רכים ובפעוטות, שהצעירה שבהם בת שמונה חודשים בלבד, שנפגעו ממזון שנועד עבורם. הפגיעה דווקא בילדים בגילים האלה, באמצעות מוצר בסיסי שנועד להזין אותם, מעצימה את חומרת המעשים המיוחסים לנאשם."