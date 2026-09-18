עיתונאית פלסטינית נעצרה בחשד למסחר עם איראן

עיתונאית פלסטינית המועסקת ככתבת בערוץ המקושר למדינת איראן נעצרה לפני מספר ימים בחשד למסחר עם האויב, הסתה ותמיכה בארגון עוין. בית המשפט בבנימין האריך אתמול את מעצרה ב-7 ימים נוספים, עד לתאריך 23 בספטמבר.

החשודה, תושבת ביתין בשנות ה-30 לחייה, נעצרה על ידי חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון של מחוז ש"י. החקירה מתנהלת בשיתוף גורמי ביטחון נוספים, ונבחנים ממצאים וראיות בנוגע לאופי הקשר בין החשודה לבין מדינת איראן.

על פי החשד, העיתונאית פעלה כנגד ביטחון האזור ופעילות צה"ל, תוך הזדהות והסתה לטרור. חוקרי המשטרה אוספים ממצאים ובוחנים את מערכת הקשרים בין החשודה לגורמים איראניים, במסגרת חקירה מורכבת.

בדיון שהתקיים בבית המשפט בבנימין, ביקשה המשטרה להאריך את מעצר החשודה על מנת להמשיך באיסוף ראיות ובחקירת הקשרים החשודים. בית המשפט נעתר לבקשה והורה על הארכת המעצר עד לתאריך 23 בספטמבר.

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דוברות המשטרה מסרה כי "משטרת ישראל יחד עם גופי הביטחון, ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות של הסתה ותמיכה בטרור, זאת עד למיצוי הדין עם כל מי שייקח חלק במעשים אלו".

המקרה מצטרף לשורה של חקירות שמתנהלות בשנה האחרונה נגד חשודים בקשרים עם גורמים עוינים. לפני כחודש נעצר תושב יריחו בחשד לפרסום תכני הסתה ברשתות החברתיות ותמיכה גלויה בארגון הטרור חמאס, במסגרת פעילות מודיעינית של יל"פ גלעד בשיתוף יחידת רוא"ה ולוחמי מג"ב.