טיל צבאי גנוב נורה לעבר בית בכיר פשיעה בג'לג'וליה

טיל לאו שנגנב מצה"ל נורה לעבר בניין מגורים בג'לג'וליה שבו מתגורר בכיר בארגון פשיעה. באירוע לא נפגעו בני אדם, והרקע לירי הוא ככל הנראה פלילי.

טיל לאו הוא רקטת כתף חד-פעמית מתוצרת ארצות הברית. שוטרים הגיעו למקום עם קבלת הדיווח על הירי, ופתחו בסריקות ובמצוד אחר החשודים. במקביל נאספו ממצאים וראיות מהזירה.

במשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת קאסם פתחו בחקירה עם קבלת דיווח בדבר ירי פריט אמל"ח צבאי גנוב לעבר מתחם מגורים. אין נפגעים באירוע".

עוד נמסר כי "בתום הטיפול בזירה הועברו הממצאים להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי והחבלה של משטרת ישראל".

ג'לג'וליה היא מועצה מקומית ערבית-מוסלמית במחוז המרכז, הממוקמת כשלושה קילומטרים מזרחית לכפר סבא.