פעילים פרו פלסטיניים מהשמאל הרדיקלי בגרמניה מתכננים להפגין מול מחנה בוכנוולד ואפילו בתוכו בשבוע השני של אפריל, השבוע שבו מציינים בגרמניה את יום השנה לשחרורו | תחת הכותרת המקוממת "כאפיות בבוכנוואלד", קואליציה של ארגונים טוענת כי האתר משמש ככלי להפצת "תעמולה ישראלית" (בעולם)
אירוע חריג בטקסס: השופט הפדרלי הורה על פסילת המשפט נגד תשעה נאשמים במארב אלים לעבר כוחות הביטחון • הסיבה: עורכת הדין הופיעה לבחירת המושבעים עם חולצה הנושאת סמלים פוליטיים • השופט: "מקרה חסר תקדים בהיסטוריה המשפטית" (משפט, בעולם)