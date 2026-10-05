אתר החדשות האמירותי "אירם ניוז" פרסם היום (יום שני) דיווח לפיו ארצות הברית העניקה לישראל חופש פעולה מלא נגד מיליציות פרו-איראניות הפועלות בשטח עיראק, והסירה את המגבלות המבצעיות שחלו עד כה על חיל האוויר הישראלי באזור זה.

מקורות מערביים מסרו כי במסגרת ההבנות שגובשו בין שתי המדינות, הממשל בוושינגטון מקבל עדכון מוקדם על תוכניות ישראל לסכל את ניסיונות ההתבססות של המיליציות במרחב העיראקי.

במקביל להסכמה על הפעולות הצבאיות, התחייבה וושינגטון לחזק את מערכות ההגנה שלה במזרח התיכון. צעד זה נועד להגן על הכוחות והאינטרסים האמריקניים מפני הסלמה אפשרית ופעולות תגמול מצד המיליציות, שעלולות להגיע בתגובה לתקיפות ישראליות.

ההתפתחויות מתרחשות על רקע שינוי משמעותי בנוכחות האמריקנית בעיראק. ב-30 בספטמבר השלים פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית את הפינוי המסודר של כוחות וציוד אמריקאיים מבסיס האוויר בארביל שבעיראק, וסימן בכך את סיום משימת "מבצע נחישות טבועה" במדינה. המהלך מסמן את סיום הנוכחות הצבאית האמריקנית בעיראק לאחר יותר מעשרים שנה מאז הפלישה ב-2003.

כוח שמנה כ-2,500 חיילים אמריקאים עסק בשנים האחרונות בייעוץ ובאימון כוחות הביטחון המקומיים. עזיבה זו מסמנת את סיומה של נוכחות אמריקנית רצופה בעיראק, שהחלה עם הפלת משטר סדאם חוסיין. כוח המשימה המשותף המשולב נותר פעיל ומפעיל כעת את מפקדתו מירדן, בעוד כוחות ארה"ב ממשיכים במשימת המאבק בדאעש בסוריה.