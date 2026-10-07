7 שנות מאסר לישראלי שבזז ציוד של נרצח בנובה

בית המשפט השלום בבאר שבע גזר היום (יום רביעי) דין חמור לשניים מתוך שלושה נאשמים שהורשעו בגניבה וביזה של מערכות הגברה מזירת מסיבת נובה ברעים. השופט אמיר דורון קבע כי הנאשמים ניצלו לרעה את מצב הכאוס ששרר במקום לאחר מתקפת הטרור על מנת להפיק רווח כספי מרכוש שנותר בשטח. גזר דינו של הנאשם השלישי ייקבע במועד מאוחר יותר.

מערכות ההגברה שנגנבו, ששוויין מוערך בכ־800 אלף שקלים, היו בבעלותו של מתן ליאור ז"ל, שנהרג במסיבה לאחר שפעל במסירות נפש לחילוץ נפגעים והצלת חיים תחת אש.

על רם שאהין, שנקבע כי שימש "הרוח החיה והמנוע העברייני המרכזי" במעשה, נגזרו שבע שנות מאסר בפועל. בנוסף הוטלו עליו קנס בסך 60 אלף שקלים ותשלום פיצויים: 75 אלף שקלים להורי מתן ליאור ז"ל ו־25 אלף שקלים לשותפו העסקי. שאהין ירצה גם 12 חודשי מאסר על תנאי בגין עבירות רכוש או מרמה מסוג פשע, ושישה חודשים על תנאי בגין עבירות רכוש או מרמה מסוג עוון, למשך תקופה של שלוש שנים.

דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, נטל אחריות על מעשיו והודה במסגרת כתב אישום מתוקן. בית המשפט קבע כי חלקו בביצוע העבירות היה מצומצם יותר בהשוואה לשאהין, ולפיכך נגזרו עליו 40 חודשי מאסר בפועל. כמו כן נקנס ב־30 אלף שקלים ונדרש לשלם 40 אלף שקלים להורי מתן ליאור ז"ל ו־15 אלף שקלים לשותפו. גם לגביו נקבעו עונשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים.

בגזר הדין תיאר בית המשפט את התנהלות הנאשמים כ"ניצול ציני, מחושב ומניפולטיבי של הכאוס, השכול וחוסר האונים". השופט קבע כי המעשים פגעו באופן חמור בכבוד המת ובקדושת האדם, וכן בשלטון החוק, בסולידריות החברתית, באמון הציבור ובזכות הקניין.

עוד קבע השופט מתחמי ענישה חמורים מאלה שביקשו הצדדים, וציין כי נדרש מסר שיפוטי נחרץ ומרתיע כלפי מי שחיללו את כבוד חללי האסון וגזלו את רכושם.