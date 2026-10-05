בבלי
בכוונת מכוון?

הרבנים הראשיים נעדרו מטקס הזיכרון: הדירו אותנו

בכירים ברבנות הראשית מסבירים מדוע לא הגיעו לטקס הממלכתי לציון ה-7 באוקטובר: הדירו את הרבנים מכל חלק פעיל והפכו אותם לניצבים בלבד

הרבנים הראשיים עם הנשיא הרצוג (צילום: מאיר אדרי)

היעדרותם של הרבנים הראשיים לישראל מטקס הזיכרון הממלכתי לציון עוררה תמיהה רבה בקרב המשתתפים. ל'בבלי' נודע כי מדובר במהלך מכוון, ובכירים ברבנות הראשית מסבירים את הרקע להחלטה.

לדברי גורמים בכירים ברבנות, הממשלה בחרה באופן מודע להדיר את הרבנים הראשיים מכל חלק פעיל בטקסי הזיכרון הממלכתיים. זאת, בניגוד גמור למסורת הנהוגה זה שנים בטקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובטקסי יום השואה, שבהם הרבנים נוטלים חלק מרכזי ופעיל הכולל אמירת קדיש, פרק תהילים ותפילת א-ל מלא רחמים.

"משניטלה המשמעות הדתית והרוחנית מהטקס, נוכחותם של הרבנים הראשיים הפכה לטקסית בלבד – כ'ניצבים' בקהל ותפאורה בלבד", תוקפים הבכירים ברבנות. לדבריהם, העובדה שלא ניתנה לרבנים האפשרות לשאת תפילה או להכניס סממן יהודי-אמוני לטקס הלאומי, הפכה את השתתפותם למחוסרת תוכן ערכי.

לאור זאת, קיבלו הרבנים הראשיים החלטה שלא להשתתף בטקס כ"תפאורה בלבד", ובמקום זאת לנצל את שעות הזיכרון לפעילות הנצחה רוחנית ובעלת משמעות עמוקה.

במהלך היום ימסרו הרבנים שיעורי תורה מיוחדים ויקדישו את הלימוד לעילוי נשמותיהם של חיילי צה"ל שנפלו בקרבות ושל כלל האזרחים והקדושים שנרצחו על קידוש ה' הי"ד.

הרב קלמן ברהרב דוד יוסף7 באוקטוברהרבנים הראשייםטקס זיכרון

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