המונים בהקבלת פני רבו אצל הראשון לציון הגר"ש עמאר

הקבלת פני רבו אצל הראשון לציון הגר"ש עמאר | צילום: שלומי בוארון | צילום: הקבלת פני רבו אצל הראשון לציון הגר"ש עמאר | צילום: שלומי בוארון

הקבלת פני רבו אצל הראשון לציון הגר"ש עמאר | צילום: שלומי בוארון - הקבלת פני רבו אצל הראשון לציון הגר"ש עמאר | צילום: שלומי בוארון

מעמד הקבלת פני רבו ברגל מרכזי התקיים בסוכה הגדולה של מוסדות "שמע שלמה" בשכונת בית וגן, בנשיאות הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א ובראשות בנו, אב"ד רחובות הגאון רבי אליהו עמאר. המונים מכל העדות והמגזרים התכנסו בסוכה כדי לקבל את פני הראשון לציון ולזכות בברכתו לחג.

הראשון לציון הגר"ש עמאר נשא את המשא המרכזי במעמד, והרחיב בגודל מעלת השמחה בחג הסוכות ובכוחה לפעול ישועות. בדבריו יצא בקריאה נרגשת לכלל הציבור לקבל קבלה רוחנית של חיזוק: "כל אחד יקבל על עצמו להוסיף משהו בלימוד התורה – להצלת כלל ישראל בעת הזו".

רגע מרגש נרשם עם כניסתו של הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, אשר נשא דברים נלהבים בשבחו של הגר"ש עמאר וסקר את עמידתו האיתנה למען העצמת הרבנות והדיינות בישראל.

"בית המשפט מנסה להצר את צעדיה של הרבנות בכלל ומערכת הדיינות בפרט, וצריכים להתמודד מול כל הדברים הללו", אמר הגר"ד יוסף. "מרן הראשון לציון הרב עמאר טרח ועמל, עמד בפרץ והתווה את הדרך להעמיד הדת על תילה. אנחנו מקווים שנוכל להמשיך להעצים את זה, והקב"ה יחזק את הנהגתו של מרן הרב עמאר מתוך בריאות איתנה".

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עם סיום הדברים פצחו מרנן הראשונים לציון, גדולי ישראל וראשי הישיבות בריקוד של שמחה לכבוד שמחת החג, כשהמוני המשתתפים מצטרפים בשירה אדירה.

במהלך האירוע עבר הציבור במשך שעות ארוכות לקבל את ברכתו של הגר"ש עמאר לשנה טובה ולמועדים לשמחה, כאשר המשתתפים זכו לקבל תמר מידיו כסגולה ולברכה.