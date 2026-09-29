שש שעות של דברי קודש: הטיש המיוחד לבחורים ברחמסטריווקא

מעמד מיוחד התקיים בחצר רחמסטריווקא בירושלים, כאשר מאות בחורי החסידות זכו להשתתף במעמד הקבלת פני רבו ברגל ובטיש ארוך במיוחד שערך להם האדמו"ר שליט"א בסוכה הגדולה שברחבת בית המדרש.

הטיש, שנמשך שש שעות רצופות, התקיים במסגרת מעמד 'יומא אריכתא' המסורתי, והבחורים זכו לשמוע מפי האדמו"ר שליט"א דברות קודש על מעלת החג ומצותיו. האדמו"ר שליט"א נשא את דברי הקודש במשך שעתיים וחצי ברציפות, כשהוא מעורר את הבחורים לעבודת ה'.

קהל רב של בחורים צבא על המקום, עד שהסוכה הגדולה לא הספיקה להכיל את כולם. בשל הצפיפות, נאלצו המארגנים להקים את אחד מצידי ה'פארנצעס' מחוץ לסוכה עצמה, כך שחלק מהבחורים עמדו למעשה מחוץ לגבולות הסוכה.

בסיום המעמד עברו הבחורים לקבל את ברכת החג מידי האדמו"ר שליט"א, ויצאו מלאי התעוררות והשראה מהשעות הארוכות שזכו לבלות בצל קודשו.