ח"כ משה (קינלי) טור-פז מסיעת 'יש עתיד' שיגר היום (שני) מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, בדרישה שתתערב נגד הנהלת משרד החינוך ועיריית אשדוד. הפנייה מגיעה על רקע הליכי שימוע שמתקיימים כנגד מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, שי קלדרון, שזומן לשימוע רביעי במספר בתוך חודשים ספורים.
במכתבו תוקף טור-פז בחריפות את עיריית אשדוד ואת סיעת ש"ס, וטוען כי הצעדים נגד קלדרון מגיעים על רקע פעילותו לקדם את מסלולי החינוך הממלכתי-חרדי (ממ"ח) בעיר. לדבריו, מדובר ב"התנכלות" ו"טרור ניהולי" כלפי מנהל המחוז.
במכתבו מלין טור-פז על כך שעיריית אשדוד מסרבת להקצות מבנה הולם עבור המסלול הכללי של הממ"ח בעיר, מה שהוביל לכך שתלמידים למדו במשך שבועות בעזרת נשים בבתי כנסת. כמו כן, הוא טוען כי העירייה הקצתה מבנה זעיר בן 3 כיתות בלבד שיועד לאחד את התלמידים עם כיתות חסידיות דוברות יידיש, מהלך שנועד לדבריו לדחוק את המסלול הכללי מחוץ למוסד.
לאור זאת, דורש טור-פז מהיועמ"שית להורות על "הקפאת מצב", למנוע את איחוד הכיתות, לחייב הקצאת מבנה ולעצור את ההליכים נגד קלדרון.
הרקע: המאבק על החינוך החרדי
מאחורי הקלעים של פנייתו של ח"כ טור-פז עומד מאבק מתמשך על דמותו של החינוך החרדי. מנהל המחוז החרדי, שי קלדרון, הוביל בשנים האחרונות קו שכלל מעורבות עמוקה בתכני הלימוד ואכיפה מוגברת, לצד קידום יוזמות הממ"ח.
הניסיונות להחדרת מסגרות הממ"ח באשדוד ובערים נוספות נתפסים בקרב הציבור החרדי ונציגיו כניסיון לפגוע באוטונומיה החינוכית המסורתית. עיריית אשדוד, הפועלת בהתאם למדיניות השמירה על הסטטוס-קוו, נמנעה מהענקת לגיטימציה ומבנים למסלולים אלו.
כעת, כשהנהלת משרד החינוך פועלת לבחון מחדש את תפקוד הדרג הניהולי במחוז, נזעקים חברי כנסת מהאופוזיציה בניסיון להפעיל את הזרוע המשפטית כדי להגן על מנהל המחוז ולכפות את מוסדות הממ"ח על הרשות המקומית.
יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שטור-פז תוקף את הציבור החרדי ואת נציגיו. בחודש יוני האחרון חשף טור-פז בראיון תוכנית חנק כלכלי כוללת כלפי המגזר החרדי, כאשר הוא הצהיר כי "אין קללה היום יותר גדולה אצלנו ברחובות מהחרדים".
באותו ראיון טען טור-פז כי יש לגייס את כלל הבחורים בציבור החרדי, "כולל הבחור האחרון בישיבת פוניבז'", ותקף בחריפות את עמדת היסוד החרדית לפיה אין לפגוע באיש מקרב לומדי התורה.
בנוסף, בחודש יוני פנה גם ח"כ גלעד קריב מ"הדמוקרטים" למנכ"ל משרד החינוך בדרישה להפסיק את הליך השימוע של קלדרון, וכתב כי מדובר ב"פעולה שמדיפה מריח פסול של הפחדת עובדי המשרד".
נוסח המכתב המלא של ח"כ טור-פז ליועמ"שית:
לכבוד היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה
הנדון: התעמרות משרד החינוך ועיריית אשדוד במוסד ממ"ח
אני פונה אלייך בדרישה להתערבות דחופה נוכח פגיעה שיטתית ומתמשכת בזכותם הבסיסית לחינוך של תלמידי הממלכתי-חרדי (ממ"ח) באשדוד, תוך רמיסת עקרון השוויון וכניעה אינטרסנטית לתכתיביה הפוליטיים של מפלגת ש"ס:
1. רקע והדרת הציבור המזרחי: בשנה שעברה הועבר לזרם הממ"ח בית ספר צומח של חסידות ויז'ניץ מרכז (סמל 681726), המונה כיום כ-100 תלמידים, תוך התחייבות מפורשת של העירייה להקצאת מבנה. עם המעבר, נפתח במוסד מסלול "כללי" המהווה כיום כמחצית מתלמידי בית הספר – רובם בני עדות המזרח. זהו המענה הממלכתי-חרדי היחיד בעיר לתלמידים שאינם חסידיים, שכן העירייה מסרבת בעקביות לפתוח ממ"ח כללי בשל התנגדות סיעת ש"ס להתחרות מול מוסדותיה.
2. התנכלות מכוונת ומחדל בינוי: משהתברר לעירייה כי נרשמו תלמידים מזרחיים למסלול הכללי, החלה במסע התנכלות: נמנעה מפתיחת רישום עירוני רשמי והותירה את בית הספר ללא קורת גג. במשך למעלה מחודש מפתיחת שנת הלימודים למדו הילדים בעזרת נשים בבתי כנסת במימון ההורים. כעת, בתגובה להליך משפטי שנקטו ההורים, הקצתה העירייה מבנה זעיר בן 3 כיתות בלבד ללא חדרי ספח, במטרה ברורה לכפות את ביטול המסלול הכללי, להביא לאיחוד כפוי ובלתי-אפשרי עם הכיתות החסידיות דוברות היידיש (בעלות תוכניות לימודים וספרים שונים לחלוטין), ולדחוק את התלמידים המזרחיים מחוץ למוסד.
3. רדיפת שומרי הסף במשרד החינוך: חמור מכך – במקום לעמוד לצד התלמידים, הנהלת משרד החינוך נכנעת לשיקולים פוליטיים של ריצוי ראש העירייה. ראש המחוז החרדי, מר שי קלדרון, שעמד על חובתו המקצועית לאפשר חינוך ממלכתי לכלל האוכלוסיות, זומן לשימוע לפני פיטורין בפעם הרביעית (!) בתוך חודשים ספורים – צעד של טרור ניהולי שנועד להשתיק את הדרג המקצועי.
4. חובת השוויון בהקצאת משאבי חינוך: משבחרה עיריית אשדוד להקים מוסדות ממ"ח סקטוריאליים לחסידויות שונות (בעלז, ויז'ניץ וחב"ד) מתוך הכרה בשונות תרבותית, מחובתה החוקית להעניק שירות זהה ושוויוני גם לציבור החרדי-מזרחי. ממ"ח הוא משאב ציבורי מובהק, ואינו טובת הנאה לחלוקה לפי מפתח קואליציוני.
לאור האמור, אבקשך להורות לאלתר על "הקפאת מצב" במוסד, לאסור על איחוד הכיתות הכפוי, ולהנחות את משרד החינוך והעירייה לספק מבנה ראוי ומותאם לשני המסלולים, תוך עצירת רדיפתו של מנהל המחוז החרדי.
בברכה
חה"כ משה (קינלי) טור פזחבר ועדת החינוך
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