ח"כ משה (קינלי) טור-פז מסיעת 'יש עתיד' שיגר היום (שני) מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, בדרישה שתתערב נגד הנהלת משרד החינוך ועיריית אשדוד. הפנייה מגיעה על רקע הליכי שימוע שמתקיימים כנגד מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, שי קלדרון, שזומן לשימוע רביעי במספר בתוך חודשים ספורים.

במכתבו תוקף טור-פז בחריפות את עיריית אשדוד ואת סיעת ש"ס, וטוען כי הצעדים נגד קלדרון מגיעים על רקע פעילותו לקדם את מסלולי החינוך הממלכתי-חרדי (ממ"ח) בעיר. לדבריו, מדובר ב"התנכלות" ו"טרור ניהולי" כלפי מנהל המחוז.

במכתבו מלין טור-פז על כך שעיריית אשדוד מסרבת להקצות מבנה הולם עבור המסלול הכללי של הממ"ח בעיר, מה שהוביל לכך שתלמידים למדו במשך שבועות בעזרת נשים בבתי כנסת. כמו כן, הוא טוען כי העירייה הקצתה מבנה זעיר בן 3 כיתות בלבד שיועד לאחד את התלמידים עם כיתות חסידיות דוברות יידיש, מהלך שנועד לדבריו לדחוק את המסלול הכללי מחוץ למוסד.

לאור זאת, דורש טור-פז מהיועמ"שית להורות על "הקפאת מצב", למנוע את איחוד הכיתות, לחייב הקצאת מבנה ולעצור את ההליכים נגד קלדרון.

הרקע: המאבק על החינוך החרדי

מאחורי הקלעים של פנייתו של ח"כ טור-פז עומד מאבק מתמשך על דמותו של החינוך החרדי. מנהל המחוז החרדי, שי קלדרון, הוביל בשנים האחרונות קו שכלל מעורבות עמוקה בתכני הלימוד ואכיפה מוגברת, לצד קידום יוזמות הממ"ח.

הניסיונות להחדרת מסגרות הממ"ח באשדוד ובערים נוספות נתפסים בקרב הציבור החרדי ונציגיו כניסיון לפגוע באוטונומיה החינוכית המסורתית. עיריית אשדוד, הפועלת בהתאם למדיניות השמירה על הסטטוס-קוו, נמנעה מהענקת לגיטימציה ומבנים למסלולים אלו.

כעת, כשהנהלת משרד החינוך פועלת לבחון מחדש את תפקוד הדרג הניהולי במחוז, נזעקים חברי כנסת מהאופוזיציה בניסיון להפעיל את הזרוע המשפטית כדי להגן על מנהל המחוז ולכפות את מוסדות הממ"ח על הרשות המקומית.