בהוראתו הישירה של ראש השב"ס קובי יעקובי, מחבל פלסטיני שהיה אמור להשתחרר יישאר בכלא למרות שהיה אמור להשתחרר במסגרת העסקה | לאחר העבירה ה"קלה" שביצע המחבל הוא נעצר לשלושה ימים, בעקבות כך הוא ימשיך לרצות את עונשו לעוד שנים רבות (חדשות)
החשוד באיומים על היועצת המשפטית לממשלה, סווג כעציר ביטחוני בהחלטה חריגה של נציב שב"ס | לפי גורמי מודיעין, החשוד מחזיק בתפיסות דתיות נוקשות וביקש מהרב יצחק יוסף להוציא "דין רודף" נגד היועמ"שית | בחקירתו טען כי לא התכוון לבצע את המעשה, וכי מדובר ברעיון תיאורטי בלבד (פלילי)
האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה לבית המשפט העליון בנוגע לתנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים בישראל, בהם מחבלי נוח'בה אכזריים שהשתתפו בטבח בעוטף | השר בן גביר הגיע לאולם ומחה: "בזמן שחיילינו מחרפים נפשם, בג״ץ עסוק בדיונים של חבורת הזויים וצבועים" | גם סגן השר אלמוג כהן וח"כ גוטליב הגיעו (בארץ, משפט)
במהלך בידוק בכניסה לבית הכלא עופר אתמול (ראשון), נמצאו על עורך דין שהגיע לבקר מחבל מעזה מסמכים החשודים כמסרים | הביקור בוטל, העו"ד עוכב ע"י המשטרה, ונפתח הליך למניעת כניסתו למתקני שב"ס | על פי החשד, העורך דין הדפיס שאלות משפטיות ושתל בפנים מסרים למחבלים (פלילי)
הקבינט המדיני ביטחוני יתכנס הבוקר בשעה 11:00 כדי לאשר את המתווה שהוסכם לשחרור החטופים - ומיד לאחר מכן תתקיים ישיבת ממשלה שצפויה להיות סוערת על רקע התנגדות השרים סמוטריץ' ובן גביר לעסקה כפי שהוצעה | תצפתיניות ישראליות ואזרחים אמריקנים צפויים לחזור בשלב הראשון בעסקה | ישראל תשחרר 1,000 אסירים ביטחוניים ביניהם רוצחים (מדיני)