ישראל צפויה לשחרר היום (שני) לרצועת עזה 60 עצירים ביטחוניים מכלא עופר ומתקן המעצר שדה תימן, במהלך המוגדר כגל השחרור הנרחב ביותר של עצירים עזתים מאז ההסכם לשחרור חטופים. ארגון תקשורת האסירים של חמאס הודיע על המהלך, ולאחר מכן אושרו הפרטים רשמית על ידי צה"ל.

בצבא הבהירו באופן חד-משמעי כי העצירים הללו אינם מחבלים, וכי הסיבה לשחרורם היא שחקירתם הביטחונית מוצתה לחלוטין ולא נמצאה הצדקה או תשתית ראייתית להמשך החזקתם במעצר. בניגוד לשחרורים קודמים שבוצעו כחלק מעסקאות פוליטיות או מדיניות, השחרור הנוכחי מוגדר כצעד מקצועי-ביטחוני עצמאי של מערכת הביטחון.

"לא נמצאו ראיות"

המהלך הנוכחי נבדל באופן מהותי משחרורים קודמים שבוצעו במסגרת מבצע 'כנפי דרור' ועסקאות נוספות. בעוד שבעבר שוחררו מחבלים כחלק מהסכמים פוליטיים, הרי שהפעם מדובר בעצירים שנחקרו באופן מלא ולא נמצאו ראיות המצדיקות את המשך מעצרם.

יצוין כי בשבועות האחרונים דווח על מקרים שבהם מחבלים ששוחררו במסגרת עסקת החטופים הפרו את תנאי שחרורם. כך למשלה, לפני מספר ימים חיסל צה"ל מחבל ששוחרר במסגרת המבצע לאחר שהפר באופן שיטתי את תנאי ההסכם, חצה מספר פעמים את הקו הצהוב והעביר כספים לחשודים עבור פעילות טרור.

מתקני המעצר והיקף המהלך

העצירים המשוחררים מגיעים משני מתקני כליאה מרכזיים: כלא עופר ומתקן המעצר שדה תימן. שני המתקנים משמשים לאורך השנים למעצר עצירים ביטחוניים מיהודה ושומרון ומרצועת עזה, ומהווים חלק מרכזי במערך הכליאה הביטחונית של ישראל.

השחרור הנוכחי מהווה חלק ממדיניות רחבה יותר של מערכת הביטחון לנהל את מערך המעצרים באופן מקצועי ומאוזן, תוך שמירה על שיקולי ביטחון מחד גיסא וזכויות יסוד מאידך גיסא.