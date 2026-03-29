האם סאגת המחבלים הכלואים במנהרות ברפיח בדרך לפתרון? בישראל אומרים כי אם המחבלים שנצורים במנהרה בשכונת אל-ג'נינה ברפיח יתפרקו מנשקם ויתחייבו שלא לשוב לטרור, ישראל תאפשר להם יציאה מהמרחב התת-קרקעי | גורם מדיני מסר הערב כי "בניגוד לדיווחים, אין פתרון מוסכם בנוגע למחבלים ברפיח" (צבא)
בעיצומה של פרשת שדה תימן: נודע כי העציר- מחבל הפלסטיני, שהיה העד המרכזי בכתב האישום נגד הלוחמים, שוחרר וגורש לרצועת עזה כבר לפני שבועות, האם מדובר בעציר תמים או שמא במחבל רצחני? | ובינתיים מערכת הביטחון מגלגלת אחריות (חדשות צבא)
בית המלון המצרי בו תיעד הדיילי מייל את מחבלי חמאס ששוחררו מישראל, החליט לגרש את המחבלים משטחו בעקבות המבוכה שנוצרה | לאחר גירושם, הועברו המחבלים הרוצחים - כזכור אלו שעם דם יהודי על ידיהם, למלון יוקרתי אחר ששמו נשמר בסוד (חדשות)
היום דווח כי 154 מחבלי חמאס ששוחררו בעסקת החטופים שוהים במלון חמישה כוכבים יוקרתי, רנסנס קהיר מיראז' סיטי, בבירת מצרים | לפי הדיווח, תחת הכותרת "ברוכים הבאים למלון חמאס", אותם מחבלים הם חלק מרשימת 250 אסירי העולם ששחררה ישראל - והם שוהים לצד "תיירים מערביים תמימים" (בעולם)
לצד השמחה העצומה והבלתי נתפס עם שחרורם של 20 החטופים החיים, יש מעט עצב על שחרורם של מאות מחבלים אכזרים שרובם רצחו יהודים ורוצים לרצוח עוד | האוטובוס הראשון של המחבלים הגיע לרמאללה והמחבלים סימנו 'וי' | תיעוד (חדשות בארץ)
לצד השמחה הגדולה בשבת החטופים, לא ניתן להתעלם מהמחיר הנורא של שחרור המחבלים |בין המשוחררים נכלל גם בכיר הזרוע הצבאית של חמאס מחמוד קוואסמה - מתכנן חטיפת ורצח שלושת הנערים נפתלי פרנקל, גיל-עד שער ואייל יפרח הי"ד בגוש עציון | בממשלה טוענים: זה "לא הקוואסמה שהיה מעורב בחטיפת הנערים" (בארץ)
יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף שלח מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובירך על קידום העסקה לשחרור החטופים | גולדקנופף כתב כי לאור המחיר הבלתי נסבל הכולל שחרור של כ־250 מחבלים, "מוטלת על המדינה האחריות להבטיח כי שחרורם לא יהווה איום על בטחון אזרחי ישראל" | במקביל קרא לראש הממשלה לפעול לשחרור העריקים החרדים (פוליטי, חרדים)
ברקע הדיווחים על ההתקדמות לעסקה ודרישות החמאס כתנאי לקיום העסקה, הערב דווח כי נתניהו התחייב כי מרואן ברגותי וסמלי טרור נוספים לא ייכללו בין המשוחררים | מוקדם יותר דווח כי חמאס דורש לשחרר גם מחבלי נוח'בות שטבחו בבוקר שמחת תורה ונעצרו באותו בוקר נורא ובימים שאחרי (חדשות)
בישראל מדווחים הערב כי ה"התגמשות" הישראלית סביב ציר מורג והדיונים על מספר המחבלים שישוחררו - מעניקים אופטימיות למתווכות שאכן מתקרבים לעסקה | על פי הדיווחים מדובר ב"פריצת דרך", עם זאת יידרשו לפחות עוד כמה ימים של דיונים כדי להגיע לעסקה (מדיני)