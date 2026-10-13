עם פתיחת זמן חורף הבעל"ט, שיגרה הנהלת 'ועד הישיבות בארץ ישראל' מכתב מיוחד ומפורט לראשי הישיבות ומנהלי המוסדות, המיועד ישירות לתלמידי הישיבות ואברכי הכוללים. המסמך, הנושא את התאריך ר"ח מרחשוון תשפ"ז, מציג שורה של הנחיות מעשיות ודחופות להסדרת המעמד החוקי של הלומדים.

לצד ברכת הצלחה חמה ושבחים לשוקדי התורה "הנושאים את משא קיומה של תורה", מוקדש המכתב כולו להנחיות בעלות השלכות משפטיות אפשריות. בוועד מבהירים כי בשל החשיבות העליונה של הדברים, על כל תלמיד ואברך להכיר את מפת ההנחיות המלאה.

חלון זמנים קשיח: הגשת מסמכים לפני מועד הגיוס

בוועד הישיבות מבהירים באופן נחרץ כי תלמידים הנדרשים להעביר מסמכים אישיים או רפואיים לצבא בשל נסיבות שונות, מחויבים לבצע זאת אך ורק לפני מועד הגיוס הנקוב שלהם. על פי לשון המכתב, רשויות הביטחון נוקטות בגישה מחמירה בכל הנוגע ללוחות הזמנים הללו.

אי-הסדרה במועד עלולה להוביל לביטול הליכי הפטור ולגרירת התלמיד להליכים משפטיים מורכבים. בוועד מנחים לפנות אליהם לבירור מקדים לפני ביצוע כל צעד מול רשויות הגיוס.

הנחיה ספציפית ודחופה מופנית לבחורים שהם תושבי חו"ל אך מחזיקים באזרחות ישראלית. על פי הוראת הוועד, על תלמידים אלו להסדיר את מעמדם כראוי מול הקונסוליות הישראליות בארצות מוצאם עוד בטרם הגעתם לישראל, או לחילופין – מיד עם נחיתתם בארץ.

אזהרה חריגה במיוחד נכללת במסמך בנוגע לבחורים ואברכים שמעמדם פקע, או שלא אושרו ללימודים עקב אי-עמידה בקריטריונים. הוועד מבהיר כי תלמידים אלו אינם זכאים להסדר הרגיל, ומזהיר בצורה מפורשת מפני ניסיונות יציאה מהארץ ללא הסדרה מוחלטת של המעמד מול שלטונות הצבא ומשרדי הוועד.

יציאה ללא אישור מוסדר, כך לשון האזהרה, עלולה להסתיים בעיכובים קשים ואף במעצרים במעברי הגבול ובשדות התעופה עם החזרה ארצה – מצב שכבר גרם בעבר לעוגמת נפש מרובה ולביטול תורה ממושך. האזהרה מגיעה בעקבות מסמך פנימי של משרד המשפטים שנחשף לאחרונה, לפיו 163 בחורי ישיבות נעצרו במעברי הגבול בדרכם לאומן.

בסיום המכתב, פונה ההנהלה אל ציבור התלמידים והאברכים הזקוקים להכוונה או שנתקלו בקשיים בהסדרת מעמדם, ומזמינה אותם להסתייע בצוות המשרדים המקצועי שילווה אותם בתהליך. המכתב נחתם בברכה לבבית "להרמת קרנה של תורה ושל עמליה".