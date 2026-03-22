בבני ברק נפטר הבוקר, הרב אליעזר אברהם עציוני ז"ל, מזכ"ל 'ועד הישיבות' ויו"ר הסמינר החדש בתל אביב | השיב את נשמתו ליוצרה לאחר ייסורים קשים והוא בן 63 בפטירתו • תלמיד חכם מובהק, מחשובי המקורבים בחצר הקודש סאדיגורה ודמות אהובה בבני ברק • עשה תורתו קבע ומלאכתו עראי (דיין האמת)
ראשי הישיבות והכוללים קיבלו בימים אלו מכתב ובו שורת הנחיות לבחורים ואברכים לקראת חג הפורים, חג הפסח ובין הזמנים - בהיעדר חוק גיוס והמצב הרגיש | "מרבית התלמידים לא יוכלו לצאת מהארץ", נכתב והבחורים גם מוזהרים להקפיד על שמירת מעמד 'תלמיד ישיבה' כדי להיכלל בכל חוק עתידי (עולם הישיבות)
לאחר ניסיון מעצר תלמידו אמש: משגיח ישיבת ברכת אפרים בהנחיות מוקלטות מפורטות מועד הישיבות לתלמידים | בין היתר אומר שאם מגיעים ממשטרה צבאית אין לפתוח את הדלת, ובמקרה של מעצר אין לטעון כל טענות כי הדבר יכול לסבך (חרדים)
בצה"ל לא מכחישים כי בשבועות הקרובים וביתר שאת בימי בין הזמנים, יחלו צעדי אכיפה משמעותיים כנגד עולם התורה, ושוטרים צבאיים יעצרו בחורי ישיבות בצמתים ברחבי הארץ | הבחורים שנמצאים בסערה על רקע אי-הוודאות ותחושת הרדיפה קיבלו הנחיות מותאמות לימי בין הזמנים | ההנחיות המלאות (חרדים)
בוועד הישיבות הגיבו באופן דרמטי למשבר חוק הגיוס שהוביל לפרישת יהדות התורה מהממשלה |"העיסוק הבלתי פוסק ונטול ההגיון, בלשון המעטה, ברדיפת עולם התורה, כמוה כהכרזה על לומדי התורה שתורתם אומנותם כמו גם ההחלטה הבלתי נתפשת ליטול מהם וממשפחותיהם זכויות חיים בסיסיות, הינו פשע בל יכופר" (חרדים, עולם הישיבות)