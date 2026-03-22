ברוך דיין האמת: מעיר התורה והחסידות בני ברק נגדעה הבוקר דמות הוד, עורך הדין הרב אליעזר אברהם עציוני ז"ל, דמות מופת שפעלה ללא לאות למען עולם התורה והחינוך, אשר השיב נשמתו הזכה לאחר שנות מחלה קשה, כשהוא בן 63 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בט' בתמוז תשכ"ב לאביו, איש החסד והיהלומן המפורסם הרב עוזיאל עציוני ז"ל, מדמויות ההוד המיתולוגיות של בני ברק. בבחרותו קנה את תורתו בישיבות 'קול תורה' ופוניבז', שם דבק ברבותיו ראשי הישיבה וספג את יסודות הלמדנות והיראה שליוו אותו כל חייו. בהגיעו לפרקו, נשא את רעייתו שתחי', בתו של הנגיד הרב שרגא פייביל קנול ז"ל מתל אביב, ויחד הקימו בית של תורה וחסד.

הרב עציוני זצ"ל היה דמות ייחודית בנוף הציבורי. לצד עיסוקו המקצועי, הקדיש את חייו לעזרה למען הכלל. בתפקידו כמזכ"ל 'ועד הישיבות', עמד לימין עולם הישיבות במסירות ובתבונה. במקביל, שימש כיו"ר הסמינר החדש בתל אביב, שם פעל לביצור חינוך בנות ישראל בדרך ישראל סבא.

מכריו מספרים על יהודי שעשה תורתו קבע ומלאכתו עראי. גם בשעות העומס הציבורי, היה הרב עציוני בר אוריין במלוא מובן המילה, מחשובי המתפללים בבית הכנסת 'מוהליבר' בבני ברק הסמוך לביתו.

פרק מרכזי בחייו היה התקשרותו העמוקה לחצר הקודש סאדיגורה. הרב עציוני היה קשור בלב ובנפש לאדמו"רי החסידות זצ"ל ויבלחט"א, והרבה להסתופף בצילם. הליכותיו, צדקותו ויראת השמיים הטהורה שלו היוו דוגמה חיה לשילוב בין איש מעשה לבין חסיד ועובד השם.

בערב שבת האחרון זכה לביקורו המרומם של האדמו"ר מסאדיגורה, שהעתיר עליו כל העת לרפואה והגיע לבקרו תמידין כסדרן.