בשיא המתיחות הביטחונית בארץ, צמרת משטרת ב"ב הגיעו לביקורי חג ודיון חירום במעונות רבני העיר בני ברק • מפקד התחנה ורב המחוז נועדו עם הגרחי"א לנדא והגר"מ בן שמעון לתיאום פעילות כוחות הביטחון • הרבנים בפסק הלכה נוקב לתושבים: "ההתקהלות בזירות היא הפרעה להצלת חיים ופיקוח נפש ממש" (חרדים)
המרא דאתרא ורבה הספרדי של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון, יצא בערב החג למעמד 'שריפת החמץ' • לצד פתיתי החמץ, השליך הרב לכבשן האש גם את הלולב, הדסים והערבות מחג הסוכות האחרון, בהם נענע בבית החולים בחג הסוכות האחרון לאחר שמעד | צפו בתיעוד מהמעמד בבני ברק (חרדים)
עם כניסתו של חודש ניסן, יצאו גדולי ישראל לקיים את המצווה הנדירה המזדמנת פעם בשנה, "ברכת האילנות" | הצלם ש.פ.ה. מגיש תיעוד מרהיב של ארבעה רבנים דגולים ברגעי הברכה | בתיעוד נראים האחים הגאונים רבי מסעוד בן שמעון וחכם ניסים בן שמעון. בהמשך הגלריה נראה הגאון רבי דניאל זר, ראש מוסדות 'אור החיים', יחד עם תלמידיו, וכן תיעוד נוסף מהמקובל רבי שלמה בוסו, נכדו של ה'באבא סאלי' זי"ע (חרדים)
שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב מהיכלם של גדולי הדור בבני ברק בקריאת המגילה אמש בליל פורים בבני ברק | המגיד שיעור הגדול בעולם הגר"א אריאלי עזב את היכל ישיבת 'מיר' וקרא את המגילה בבני ברק • וגם, הרבנים הגאון רבי מרדכי גרוס והאחים הרבנים לבית בן שמעון | תיעוד מליל פורים (חרדים)
האברך הרב דניאל פינטו, שנעצר באישון לילה בבאר שבע לעיני ילדיו הרכים, שוחרר מהכלא הצבאי ועלה למעונות גדולי ישראל בבני ברק • העדות המצמררת על מניעת תפילה במניין, הזעזוע במעון הגרמ"ה הירש, והמחווה הנדירה של המשגיח הגרמ"ד ליפקוביץ שפתח עבורו בקבוק יין עתיק של אביו זצ"ל והושיבו על כיסאו • "בעזרת השם אגיע לבאר שבע להיות סנדק לבנך" • סיפור של מסירות נפש (חרדים)
בעוד כלל ישראל מתכוננים בהכנות לחג הפורים, גדולי ישראל כבר מתכוננים לערבי פסחים | הגאון רבי שמעון גלאי, הגאון רבי מסעוד בן שמעון והגאון רבי חיים פרץ ברמן הגיעו אתמול לאפיית מצות חבורה | בתום האפייה, פצח הגר"ש גלאי בריקוד דבקות נלהב יחד עם עובדי המאפייה | צפו בתיעוד (חרדים)
מחזקים את חומות הדת והרבנות: במעמד רב רושם במעמד חכמי וגדולי ישראל, נחנכה השבוע לשכת רב העיר בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, ראש ישיבת 'אור התלמוד' וגאב"ד 'נוה ציון', יחד עם הקמת בית ההוראה המרכזי בעיר.
לקראת עונת המבחנים לישיבות הקטנות, תלמידי כיתות ח' מתלמוד התורה "חניכי הישיבות" בתל ציון עלו למעונו של ראב"ד בני ברק הגאון הרב מסעוד בן שמעון • הרב עמד בדבריו על מהות השמחה בפורים והזהיר: "זה הזמן לקבל את התורה מאהבה" • וגם, המסר המרגיע על רקע המלחמה בלומדי התורה (חרדים)
הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה הספרדי של בני ברק, עלה אמש (שלישי) למעונם של משפחת בן דיין שבנם, האברך ר' אברהם בן דיין נכלא בכלא הצבאי עקב אי-התייצבותו • הראב"ד נשא דברים חוצבי להבות על מעלת ההקרבה למען לימוד התורה: "המעצר הזה אינו סבל פרטי, זוהי עקידת יצחק של דורנו" | התיעוד המלא (חרדים)
קהל רב נטלו חלק בשמחת נישואי החתן היקר נכד רב העיר בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון, ר"י אור התלמוד, בן לבנו הרב דוד בן שמעון | בין המשתתפים הרבים נצפו גדולי ישראל לצד אישי ציבור בכירים | צפו בגלריה (חרדים)
רבה של בני ברק וראש ישיבת 'אור התלמוד' הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הדליק נר ראשון של חנוכה מיד בשקיעתה של חמה, במעונו בעיר התורה, לאחר מכן פנה אל היכל ישיבתו הרמה ב'קריית הרצוג', שם הדליק שוב לפני תפילת ערבית בנוכחות תלמידי הישיבה, שנעמדו כגורן מסביבו לחזות בנועם עבודתו של הרב (חרדים)
בהיכל הישיבה הגדולה "באר התלמוד" נערך במוצאי שבת מעמד מיוחד ומרגש 'צאתכם לשלום', לקראת שמחת נישואי בנו של הרב עזרא בן שמעון שתתקיים בלונדון הבירה | בשמחה השתתפו הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף. סב החתן הגר"מ בן שמעון רבה של ב"ב. חבר מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן ובנו רבי חנוך כהן (חרדים)
בשליחותו של הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של בני ברק, יצאו לשחיטת כבשים בספרד הרבנים הגאונים רבי יעקב בן שמעון, רבי חנוך כהן, ראש ישיבות באר התלמוד, ורבי יצחק זיאת | במהלך השחיטה פיקחו מקרוב אחר כל התהליך, ועקבו שאכן כל נהלי הכשרות המחמירים מיושמים בקפידה על ידי צוותות השוחטים, הבודקים והמשגיחים (חרדים)
רבה הספרדי של העיר בני ברק שאושפז בערב החג בבית החולים 'מעיני הישועה' לאחר שנפצע ברגלו ועבר ניתוח, צפוי להשתחרר היום לקראת חג 'שמחת תורה' | למרות פציעתו, המשיך לקיים את מצוות החג, והבוקר חבט את הערבות בחצר בית החולים (חרדים)
בערב יום כיפור, כשהאווירה בביתו רוויה קדושה והתרגשות, נצפה רבה של העיר בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, בחדר הספרים במעונו כשהוא עטוף בטלית שקוע באמירת תפילה זכה, ובהמשך בברכת קודשו לנאמן ביתו נאווה קודש (חרדים)
בבית הכנסת הספרדי המרכזי בשכונת רמת אלחנן, נאלצו באשמורת הבוקר (ראשון) לומר את הסליחות, לפני הנץ החמה, בחושך ולאור פנסים, בשל הפסקת חשמל ששררה בשכונה | באמירת הסליחות השתתף רב בית הכנסת ורבה של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון | צפו בתיעוד (חרדים)
כמנהגם מידי שנה בשנה, גם השנה בערב ראש השנה נפגשו שניים מגדולי רבני בני ברק, חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, והגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של העיר ב"ב. הצלם שוקי לרר, כדרכו, תיעד את הפגישה המיוחדת בבית מדרשו של רב העיר, הנמצא תחת בית מדרשו של הגר"י, כשהתברכו יחדיו בברכת השנים, לאחר שהתירו את הנדרים בפני רבני קהילותיהם (חרדים)