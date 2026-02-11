תיעוד כואב מירושלים: כוחות גדולים הרסו אתמול לפנות בוקר את מבנה ישיבת 'משנת ברוך' בשכונת נווה יעקב • בישיבה טוענים: "הסכמנו לפינוי מוסדר, נהגו בנו בברוטליות" • מנגד, בעירייה מבהירים: "מדובר בפלישה פיראטית לתוואי דרך ציבורי, פעלנו לבקשת התושבים" • הסיפור המלא ותיעודים מהשטח (חרדים)
מחזה אימים בלב שכונת אחיסמך בלוד, בשעה 04:00 לפנות בוקר, כוחות מתוגברים מלווים בדחפורים פשטו על בית המדרש בראשות הגאון רבי יעקב אביטן ובנשיאות גאב"ד עמלי התורה הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני • ארון הקודש הושפל, ספרי קודש התגוללו בעפר ותושבים הקיצו לקולות נפץ ובכי • העירייה טוענת לסכנה הנדסית, הקהילה זועמת: "אכיפה בררנית ומרושעת נגד ציבור האברכים" | תיעוד מזעזע (חרדים)
לקראת הריסת המבנה המיתולוגי של בית הכנסת 'הייליגמן' בבני ברק, הצלם הבני ברקי יהודה פרקוביץ התפלח אל תוככי בית הכנסת, ומביא תיעוד אחרון מהמקום הקדוש אחר עשרות שנים של תפילה ולימוד בין כותלי הבית הקדוש הזה | מבנה בית הכנסת יוקם מחדש במקום הנ"ל לתפארת העיר בני ברק