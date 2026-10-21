הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, נשיא בית הדין הרבני הגדול, מסר אמש (שלישי) בשיעור תורה בבית הכנסת המרכזי בית בוכריץ בנתיבות קריאה ברורה לציבור כולו לממש את זכותו ולהצביע בבחירות. הרב הביא פסק הלכה חד-משמעי בשם אביו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל: "זכות ומצוה וחובה קדושה על כל אחד ואחד ללכת ולהצביע. ומי שנמנע מההצבעה עובר באיסור. תפרסמו זאת בשמי."

הראשון לציון פתח את דבריו בהבהרה כי בשל תפקידו כנשיא בית הדין הגדול, אינו יכול להתייחס במפורש לנושאים הקשורים למפלגות עצמן "אבל מה שאני כן יכול לדבר, רבותיי, מה שמותר לי לומר זה לעניין ההשתתפות בבחירות. עצם ההשתתפות בבחירות," הבהיר.

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"תדעו לכם, יש דברים שהם בגדר רשות, יש דברים שהם בגדר מצווה, או חובה, ויש גם דברים שהם בגדר איסור," המשיך הרב יוסף. "אז אני אומר באופן ברור: חובה קדושה על כל אחד להצביע בבחירות, איסור להימנע מהצבעה בבחירות. בבקשה, תפרסמו את זה בשמי."

במהלך השיעור חשף הראשון לציון פרק מעניין מתולדות חייו של אביו מרן זצוק"ל, המדגים את עומק עמדתו בנושא ההצבעה. לדבריו, כאשר חזר מרן לארץ ישראל ממצרים בשנת תש"י, הוא חי במשך כמה שנים בעוני גדול וממש רעב ללחם. באותה תקופה הציעו לו משרה נכבדה עם משכורת יפה – להיות ראש בית הדין של העדה החרדית הספרדית.

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"היו גדולי ישראל וראש הבד"ץ האשכנזי, והם רצו שאבא יהיה ראש הבד"ץ של הספרדים, להקים בד"ץ של ספרדים," סיפר הרב יוסף. "והם התנו איתו רק תנאי אחד: שיחתום על מכתב שאסור להשתתף בבחירות. והוא לא הסכים בשום פנים ואופן. הוא אמר שלדעתו זה חובה, זה מצווה, זה חובה, כמו שאמרו בזמנו החזון איש והרב מבריסק ועוד גדולי ישראל."

הראשון לציון שיתף גם זיכרון אישי מילדותו, משנת תשכ"ו, כשהיה ילד קטן. "לאבא היה שיעור גדול בבית הכנסת שערי צדקה בשכונת בית ישראל. היו אולי מאה איש באים לשם, היה צפוף מאוד, יום-יום שיעור שעה וחצי," תיאר. "כשהגיעו הבחירות, אבא נכנס לשיעור והתחיל לשאול את האנשים אחד-אחד: 'הצבעת כבר?' כל מי שאמר שהוא עוד לא הצביע, הוא היה אומר לו שאין לו רשות להישאר בשיעור, שילך להצביע."

הרב יוסף הוסיף כי באותה תקופה ההצבעה הייתה עד שתים עשרה בלילה, והשיעור היה בשמונה בערב. "ואמרו לאנשים, אז מה, נלך אחרי השיעור? לא, בשום פנים ואופן! אולי תהיה איזו בעיה אחר כך, מהר מהר ללכת להצביע. הוא עמד על כך, על כל אחד ואחד."

בסיום דבריו חזר הראשון לציון על המסר המרכזי: "ומזה תבינו איך אבא ראה את הדברים, כפי שראו אותם הרוב הגדול של גדולי ישראל בארץ ישראל, ולכן אני חוזר ואומר: חובה קדושה, מצווה ללכת להצביע. יש לנו את הזכות לעשות את זה, אבל אנחנו מסתכלים על זה כעל חובה קדושה, אסור להימנע מלהצביע."