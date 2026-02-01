בבלי

עוד כתבות על הרב שבתי לוי:

שמחה בעולם התורה הספרדי

צפו בגלריה

במלאות חצי יובל

בשישים ריבו ניתנה התורה

משנה, אותיות 'נשמה'

לאחר ששוחררו בערב החג

תִּפְאֶרֶת יִשְׂרָאֵל

קהל המשתתפים התברכו

וַיִּזְעֲקוּ אֶל ה' בַּצַּר לָהֶם
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר