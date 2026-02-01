קהל רב נטל חלק אמש (ראשון) בשמחת נישואי החתן, נכד להגאון חכם ניסים בן שמעון, בן הזקונים לחתנו הרה"ג ר' שבתי לוי, רבה של שכונת רמת אהרן וראש מוסדות 'הליכות משה' | בשמחה הגדולה השתתפה גלריה מכובדת של רבנים, גדולי תורה ואישי ציבור, שבאו לשמוח ולשמח בשמחת החתן והכלה (חרדים)
השבת נערכה בעיה"ק טבריה שמחת הברית לנין הגה"צ חכם ניסים בן שמעון ראב"ד ת"א, נכד לחתנו הגאון רבי שבתי לוי רו"מ הליכות משה ורב שכונת 'רמת אהרן' בב"ב, ונכד למחותנו הגה"צ רבי משה אבוחצירא, רו"מ 'תפארת בבא סאלי' ובנו של האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, ונינו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא | צפו בתיעוד מתפילת ערבית וההבדלה שנערכה במוצאי שבת יחד עם הסבים הדגולים (חרדים)
"הלוואי שהייתי יכול ללמוד איתכם", כך התבטא הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בהילולת הגאון רבי משה לוי זצ"ל, בעל 'מנוחת אהבה' | צפו בתיעוד מהילולת הגאון הנסתר זצ"ל, שנפטר בגיל 39 בלבד, והותיר אחריו מורשת של תורה ועבודה | סיקור מלא מהעצרת ומעליה לציון בבני ברק (חרדים)
חבריו לכיתה של הילד אריה לוי ז''ל בן ה-9 וחצי שנהרג שבוע שעבר בתאונה מחרידה בבני ברק, הגיעו לבית הוריו ולמדו לזכרו משניות בעל פה במעמד רבה של 'רמת אהרן' וראש בד"ץ 'הליכות משה' הגאון הרב שבתי לוי ומנהל תלמוד תורה 'אור גאון' הרב פדידה | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
המונים גדשו את היכל ביהמ"ד 'הליכות משה' בבני ברק למעמד שמחת בית השואבה המרכזית | במעמד השתתפו גדולי ישראל, וכן מספר אסירים ששוחררו מהכלא הצבאי בערב החג, המה זכו לריקוד נלהב עם הגאון חכם ניסים בן שמעון לקול תרועת ההמונים (חרדים)
שמחת הברית מילה לנין הגה''צ חכם ניסים בן שמעון, נכד לחתנו הגאון רבי שבתי לוי, רבה של 'רמת אהרן' ורו''מ 'הליכות משה' בב"ב, ונכד המחנך הרה"ג ר' אלעזר פנירי | במהלך השמחה כובד הסבא רבא בסנדקאות, ולאחר הברית עברו הקהל להתברך בכל מילי דמיטב, בהמשך הסבו לסעודת מצווה במקום (חרדים)
בבית הכנסת 'הליכות משה' בבני ברק, התאספו אמש (ראשון) בני הקהילה, בראשות הגאון חכם ניסים בן שמעון וחתנו הגאון רבי שבתי לוי ראש המוסדות, לעצרת תפילה והתעוררות נוכח המצב הקשה השורר בארה"ק | לפני התפילה עורר הרב את הקהל בדברים, ואחר כך אמרו את כל ספר התהילים בהתעוררות עצומה - ותעל שוועתם אל האלוקים (חרדים)