יו"ר דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, ביקר הבוקר (יום ג') במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אביעזר פילץ שליט"א, ראש ישיבת תפרח. הביקור, שהתקיים במסגרת סיור של ח"כ גפני בדרום הארץ, זכה למשמעות מיוחדת לאור הדיונים המתקיימים בימים אלו בדגל התורה לקראת גיבוש הרשימה לכנסת הבאה.

הגר"א פילץ שליט"א בירך את ח"כ גפני ואמר לו: "הרב גפני העוסק בצרכי ציבור באמונה, יישר כוח גדול על כל מה שעשיתם ושתמשיכו לעשות למען בני התורה וכלל ישראל. שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם. חזק ואמץ, אל תירא ואל תחת!".

לאחר הביקור במעון ראש הישיבה, סייר ח"כ גפני בישיבה הגדולה, בכוללים ובתלמוד תורה ביישוב תפרח. מאוחר יותר היה אמור להמשיך לעיר ירוחם, שם יסייר במוסדות התורה והחינוך יחד עם ראשת העיר, נציגי דגל התורה ופעילי התנועה בעיר.