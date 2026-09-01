יו"ר דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, ביקר הבוקר (יום ג') במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אביעזר פילץ שליט"א, ראש ישיבת תפרח. הביקור, שהתקיים במסגרת סיור של ח"כ גפני בדרום הארץ, זכה למשמעות מיוחדת לאור הדיונים המתקיימים בימים אלו בדגל התורה לקראת גיבוש הרשימה לכנסת הבאה.
הגר"א פילץ שליט"א בירך את ח"כ גפני ואמר לו: "הרב גפני העוסק בצרכי ציבור באמונה, יישר כוח גדול על כל מה שעשיתם ושתמשיכו לעשות למען בני התורה וכלל ישראל. שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם. חזק ואמץ, אל תירא ואל תחת!".
לאחר הביקור במעון ראש הישיבה, סייר ח"כ גפני בישיבה הגדולה, בכוללים ובתלמוד תורה ביישוב תפרח. מאוחר יותר היה אמור להמשיך לעיר ירוחם, שם יסייר במוסדות התורה והחינוך יחד עם ראשת העיר, נציגי דגל התורה ופעילי התנועה בעיר.
נודע כי בימים הקרובים צפויים ח"כ גפני וח"כ אורי מקלב לערוך ביקורים נוספים אצל חברי מועצת גדולי התורה לקראת גיבוש הרשימה לכנסת. ח"כ גפני זוכה להערכה רבה בקרב חברי המועצת, והביקורים נועדו לקבל את ברכתם ותמיכתם בהמשך דרכו הפרלמנטרית.
בכיר בדגל התורה אמר: "יש עסקנים שמנסים להשתלט על המפלגה. הסיפור הוא שהעסקנים רוצים לבצר את השליטה שלהם במפלגה לדורי דורות והם מבצעים זאת באמצעות ניסיון הדחה של הח"כים שהם יודעים שהם לא יתנו להם לעשות זאת. הביקור אצל הרב פילץ שליט"א שנחשב לאחד מבכירי חברי המועצת ובהמשך יהיו ביקורים נוספים, הם אמירה חד-משמעית שהח"כים הוותיקים שפעלו כל העת לפי הוראתם הישירה של גדולי ישראל - לא ייכנעו ללא קרב. על פי הצפי, הם יזכו בגיבוי של רוב חברי המועצת".
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