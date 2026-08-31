משרד ראש הממשלה נאלץ לחשוף את הפרטים המלאים של קמפיין משפיעניות שנוי במחלוקת שיזמה הרשות החרדית, זאת בעקבות בקשה רשמית לפי חוק חופש המידע שהגיש ארגון "בצלמו". מהמענה הרשמי שנמסר עולה כי התקציב הכולל שהוקצה למהלך עמד על 45 אלף שקלים.

הקמפיין כלל סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות, בהם הוצגו מתכונים שונים לסעודה המפסקת שלפני הצום של תשעה באב. כל הסרטונים סומנו בבירור בכיתוב "בשיתוף הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה". המהלך עורר תגובות ציבוריות רבות, כאשר חלק מהמגיבים תמהו על הצורך בהשקעה כספית כזו.

נחשף כי טרם ביצוע הקמפיין נערך תיחור בין ארבע חברות פרסום מובילות: שר מדיה, סטורי מדיה, גיל מדיה ורוברטו. בסיום ההליך נבחרה חברת סטורי מדיה לביצוע המהלך.

השאלה המרכזית שעלתה היא האם ההשקעה בקמפיין שיווקי דרך משפיעניות הייתה שימוש ראוי בכספי ציבור, או שמא היה מקום להקצות את התקציב לצרכים דחופים ומהותיים יותר בקרב הציבור החרדי, וכן בצורה שהוא יושקע בציבור החרדי ולא ברשתות החברתיות. כעת, לאחר שהנתונים המלאים נחשפו לציבור, ניתן לבחון את השיקולים שעמדו מאחורי ההחלטה ואת אופן ניהול התקציבים ברשות החרדית.