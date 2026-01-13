ראש הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה תקף בחריפות ניסיונות לשנות את הציבור החרדי בכפייה • "השיח על חרדים אינו מגוון, והפוטנציאל הכלכלי הגדול ביותר טמון בציבור זה" | אסף קרא: תוכנית חומש הוליסטית במקום דילוג מעל נציגים נבחרים (חדשות חרדים)
במהלך הביקור של ח״כ אורי מקלב בעיר לוד, הוא דיבר בפני מאות ילדים ושיגר מסר מחזק לעשרות אלפי בחורי הישיבות: “למרות המעצרים וההפרעות הם ממשיכים ללמוד. בחורי הישיבות הם פך השמן הטהור של עם ישראל” | צפו בדבריו (חדשות חרדים)
במסגרת קייטנות חנוכה מיוחדות, שהופעלו השנה בפעם הראשונה בכל הריכוזים החרדים (מלבד ערים בודדות שלא רצו לשתף פעולה), הילדות החרדיות ילמדו אנגלית ויקבלו תעסוקה מיוחדת, שתהיה חוויתית במיוחד - בזכות הבובה אורה | כל הפרטים (חדשות חרדים)
הרשות החרדית במשרד רה"מ מקדמת שילוב נהגים חרדים כדי להוביל לשיפור משמעותי באיכות הנסיעה ובהתאמת השירות לערכי הציבור | ח"כ מקלב וראש הרשות החרדית רועי אסף מדגישים: "נהגים מהקהילה מכירים את הצרכים הייחודיים ומשפרים את חוויית הנוסעים; הפרויקט מלווה בהכשרה וליווי מקצועי" (פוליטי, חרדים)
המוסדות שתקציבם ייפסק, הציבור שלא יוכל לפנות עוד לסיוע וראשי הערים שהכינו תוכניות מסודרות ותקציבי הרשות החרדית - אחרי התפטרותו של סגן השר מקלב לוטים בערפל | 'בבלי' עושה סדר בכל ההשלכות המיידיות של התפטרות חברי דגל התורה מהממשלה - בשל הוראת הגר"ד לנדו (חדשות חרדים)
עשרות רכזות מכל רחבי הארץ, השתתפו בתוכנית מיוחדת הנקראת "הרשות לרפא", ששמה לה למטרה לקדם אורח חיים בריא יותר בציבור החרדי | אתמול הוענקו התעודות לרכזות, שהעניקו חזרה ליוזם התוכנית, סגן השר אורי מקלב, תעודה משלהן (חדשות בריאות)