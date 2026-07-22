בימים האחרונים עלו ברשת תכנים שונים המציעים מתכונים לקראת צום תשעה באב - מתכונים לסלמון, סלטים וטיפים שונים. אלא שמה שעורר תמיהות רבות היה הגילוי כי לתכנים הללו צורפה הבהרה רשמית: "בשיתוף הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה". פירוש הדבר - גוף ממשלתי רשמי שילם מתקציב המדינה עבור מימון והפקת סרטוני מתכונים ברשת.

הדברים מעוררים תמיהה רבה בעיקר נוכח הגדרת תפקידה המקורי של "הרשות לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר החרדי". הגוף הממשלתי הזה הוקם במטרה מוצהרת: להוביל תהליכים עמוקים של פיתוח כלכלי, לתכלל משאבים ולספק פתרונות הוליסטיים לאתגרים המורכבים העומדים בפני הציבור החרדי.

למען הכלכלה או למען הגימיק?

כעת תהים רבים: כיצד מתקשרים מתכונים וטיפים לצום - נושאים יומיומיים המכוסים ממילא באופן טבעי בכל בית - ל"פיתוח חברתי-כלכלי"? האם לשם כך יוחדו כספי הציבור? מי האחראי שאישר את זה?

יצוין ויודגש כי עצם התופעה של אותן רשתות חברתיות עומדת בניגוד מוחלט לאורח החיים החרדי, כהוראתם של גדולי ישראל מכל החוגים והעדות. העובדה שגוף ממשלתי המיועד לשרת את הציבור החרדי בוחר להשקיע משאבים ציבוריים דווקא בפלטפורמות אלו מעוררת שאלות נוספות.

הרשות החרדית, שבראשה עומד רועי אסף, הוקמה במטרה לקדם את השילוב הכלכלי של הציבור החרדי. בעבר הבהיר אסף כי "ניסיון לשנות את הציבור החרדי בכפייה ומעל ראשי נציגי הציבור החרדיים שנבחרו באופן דמוקרטי - אינו דמוקרטי ופועל לתופעות לא רצויות". עתה מתעוררת השאלה האם מימון תכנים ברשתות חברתיות עולה בקנה אחד עם עמדה זו.