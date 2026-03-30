כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה
הנציגים החרדים מסרבים לעת עתה לתמוך בתקציב שהיה אמור לעלות היום במליאה, וזאת בשל אי התקדמות בכל הנוגע לחוק הגיוס | קודם פגישת ראש הממשלה עם הנציגים החרדים וסמוטריץ הבהיר האחרון, כי אם עכשיו לא מעבירים תקציב, אפשר לפזר כעת את הכנסת | האופוזיציה תעלה ברביעי חוק לפיזור הכנסת (פוליטי)
עימות חסר תקדים בין הדרג המקצועי במשרד האוצר ליו"ר האופוזיציה: החשב הכללי, יהלי רוטנברג, במכתב חריף ליאיר לפיד בעקבות העתירה לבג"ץ • "הצגת פרקטיקה מוכרת כ'מעילה' היא מסוכנת" • במרכז המכתב: הגנה על העברת התקציבים לישיבות והחשכ"ל מסביר: "גם שכר המורים ותשלומי המילואים מועברים כך" (פוליטי, חרדים)
בצעד חסר תקדים, הקפיא ממשל טראמפ מעל 800 מענקי מחקר לאחר האשמות כי האוניברסיטה לא הגנה על סטודנטים יהודים וישראליים מהטרדות אנטישמיות בקמפוס, וכן פעלה על פי מדיניות קבלה מפלה | הצעד, הכולל השעיית תקציבים ממשרדי הבריאות, האנרגיה וקרנות מדעיות, הוביל להפסקת מחקרים, סכנה לאיבוד שנות עבודה מדעית ולחשש לפיטורי עובדים (בעולם)
בצל הביקורת הרבה בקרב נציגי הציבור החרדי על חוסר האחריות של השר גולדקנופף, בשל כך שסירב לתמוך בתקציב שמביא מאות מילוני שקלים עבור הציבור החרדי | כל מה שקרה מאחורי הקלעים אמש, במהלך הדיונים עם נציגי משרד האוצר (חדשות)
האדמו"ר מסלאנים השוהה בימים אלו בארה"ב לטובת החזקת מוסדותיו אשר אינם נהנים מכספי המדינה באופן רשמי, ערך השבוע מגבית מיוחדת עם מספר נגידים מחסידות סאטמר | הרבי חשף קשרים היסטוריים בין חסידויות סלונים וסאטמר ודן בסוגיית אי קבלת תקציבי המדינה | צפו בתיעוד (חסידים)