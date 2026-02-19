בבלי

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קריספי בחוץ - רך בפנים

הפסקנו להרתיח מים: 

טעים וקל להכנה

חגיגי ומגוון

ב-4 שלבים פשוטים

מתכון מנצח

לכבוד שבת

עולם החסידות לצד 'כסא רחמים'
בבלי
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